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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya

Ekrem Yüce

AK Parti
%65
386.700 oy

Cihan Kolip

İYİ Parti
%27,6
164.246 oy

Diğer

%7
43.589 oy
Sakarya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %65
  • %27,6
  • %3,9
  • %1
  • %0,7
  • %65
  • %27,6
  • %3,9
  • %1
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %0,1
  • %57,9
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yüce AK Parti
  • Cihan Kolip İYİ Parti
  • Fahrettin Abay SP
  • Yaşar Karataş HDP
  • Fuat Özbay BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen717.495
  • Kullanılan oy621.122
  • Geçerli oy594.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14651.326
  • 30 Mar 14595.864
  • 30 Mar 14571.977
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65
  • %65
  • %0
  • %65
  • %65
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %27,6
  • %27,6
  • %27,6
  • %27,6
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %7,3
  • %3,9
  • %1
  • %0,7
  • %7,3
  • %3,9
  • %1
  • %0,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yüce AK Parti
  • Cihan Kolip İYİ Parti
  • Fahrettin Abay SP
  • Yaşar Karataş HDP
  • Fuat Özbay BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen717.495
  • Kullanılan oy621.122
  • Geçerli oy594.535
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14651.326
  • 30 Mar 14595.864
  • 30 Mar 14571.977
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 1 0 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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