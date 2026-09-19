Seçim Sakarya PAMUKOVA Seçim Sonuçları – PAMUKOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya PAMUKOVA

İbrahim Güven Övün

SP
%54,4
10.211 oy

Cevat Keser

AK Parti
%39,4
7.388 oy

Diğer

%7
1.172 oy
Sakarya - PAMUKOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %54,4
  • %39,4
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,6
  • %54,4
  • %39,4
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,5
  • %53,1
  • %29,2
  • %0,8
  • %0
  • %11,5
  • %53,1
  • %29,2
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güven Övün SP
  • Cevat Keser AK Parti
  • Hüseyin Eryiğit CHP
  • Gürbüz Pertev BBP
  • İrfan Metin Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen21.637
  • Kullanılan oy19.496
  • Geçerli oy18.771
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.119
  • 30 Mar 1418.668
  • 30 Mar 1417.979
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • %39,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %3,9
  • %3,9
  • %3,9
  • %3,9
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %56,7
  • %54,4
  • %1,3
  • %0,6
  • %56,7
  • %54,4
  • %1,3
  • %0,6
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Güven Övün SP
  • Cevat Keser AK Parti
  • Hüseyin Eryiğit CHP
  • Gürbüz Pertev BBP
  • İrfan Metin Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen21.637
  • Kullanılan oy19.496
  • Geçerli oy18.771
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.119
  • 30 Mar 1418.668
  • 30 Mar 1417.979
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PAMUKOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • CHP
  • %54,4
    10.211 oy
  • %39,4
    7.388 oy
  • %3,9
    740 oy
  • %54,4
    10.211 oy
  • %39,4
    7.388 oy
  • %3,9
    740 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,5
    2.065 oy
  • %53,1
    9.541 oy
  • %29,2
    5.253 oy
  • %11,5
    2.065 oy
  • %53,1
    9.541 oy
  • %29,2
    5.253 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,3
    239 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %1,3
    239 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %0,3
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    143 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,8
    143 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,1
    17 oy
  • DSP
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    11 oy

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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