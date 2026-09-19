Seçim Sakarya KAYNARCA Seçim Sonuçları – KAYNARCA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya KAYNARCA

Murat Kefli

AK Parti
%45,3
7.257 oy

Ergün Öztürk

SP
%29,1
4.672 oy

Diğer

%26
4.103 oy
Sakarya - KAYNARCA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • CHP
  • DP
  • %45,3
  • %29,1
  • %20,2
  • %4,2
  • %1,2
  • %45,3
  • %29,1
  • %20,2
  • %4,2
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
  • %2,6
  • %0,4
  • %5,5
  • %0
  • %59,3
  • %2,6
  • %0,4
  • %5,5
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kefli AK Parti
  • Ergün Öztürk SP
  • Mustafa Boğaz BBP
  • Nalan Akçay CHP
  • İsa Soysal DP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen18.112
  • Kullanılan oy16.671
  • Geçerli oy16.032
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.891
  • 30 Mar 1415.766
  • 30 Mar 1415.078
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynarca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,3
  • %45,3
  • %45,3
  • %45,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %4,2
  • %4,2
  • %4,2
  • %4,2
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %50,5
  • %29,1
  • %20,2
  • %1,2
  • %50,5
  • %29,1
  • %20,2
  • %1,2
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Kefli AK Parti
  • Ergün Öztürk SP
  • Mustafa Boğaz BBP
  • Nalan Akçay CHP
  • İsa Soysal DP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen18.112
  • Kullanılan oy16.671
  • Geçerli oy16.032
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.891
  • 30 Mar 1415.766
  • 30 Mar 1415.078
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynarca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAYNARCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 78 / 78
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %45,3
    7.257 oy
  • %29,1
    4.672 oy
  • %45,3
    7.257 oy
  • %29,1
    4.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,3
    8.941 oy
  • %2,6
    392 oy
  • %59,3
    8.941 oy
  • %2,6
    392 oy
  • BBP
  • CHP
  • %20,2
    3.233 oy
  • %4,2
    673 oy
  • %20,2
    3.233 oy
  • %4,2
    673 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    63 oy
  • %5,5
    824 oy
  • %0,4
    63 oy
  • %5,5
    824 oy
  • DP
  • %1,2
    197 oy
  • %1,2
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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