Seçim Sakarya SERDİVAN Seçim Sonuçları – SERDİVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya SERDİVAN

Yusuf Alemdar

AK Parti
%58,6
42.473 oy

Zafer Kazan

CHP
%31
22.484 oy

Diğer

%10
7.535 oy
Sakarya - SERDİVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %58,6
  • %31
  • %4,5
  • %3,8
  • %0,7
  • %58,6
  • %31
  • %4,5
  • %3,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
  • %6,5
  • %0,9
  • %2,2
  • %0,4
  • %55,2
  • %6,5
  • %0,9
  • %2,2
  • %0,4
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Alemdar AK Parti
  • Zafer Kazan CHP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Mecit Para SP
  • Zeki Mayasılcı DP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen91.622
  • Kullanılan oy75.637
  • Geçerli oy72.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.550
  • 30 Mar 1466.595
  • 30 Mar 1463.814
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %58,6
  • %58,6
  • %58,6
  • %58,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %31
  • %31
  • %31
  • %31
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %10,4
  • %4,5
  • %3,8
  • %0,7
  • %10,4
  • %4,5
  • %3,8
  • %0,7
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Alemdar AK Parti
  • Zafer Kazan CHP
  • Ahmet Bilgili BBP
  • Mecit Para SP
  • Zeki Mayasılcı DP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen91.622
  • Kullanılan oy75.637
  • Geçerli oy72.492
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.550
  • 30 Mar 1466.595
  • 30 Mar 1463.814
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Serdivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SERDİVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 277 / 277
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %58,6
    42.473 oy
  • %31
    22.484 oy
  • %4,5
    3.242 oy
  • %58,6
    42.473 oy
  • %31
    22.484 oy
  • %4,5
    3.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
    35.244 oy
  • %6,5
    4.179 oy
  • %0,9
    600 oy
  • %55,2
    35.244 oy
  • %6,5
    4.179 oy
  • %0,9
    600 oy
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %3,8
    2.758 oy
  • %0,7
    531 oy
  • %0,6
    461 oy
  • %3,8
    2.758 oy
  • %0,7
    531 oy
  • %0,6
    461 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    1.391 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %0,9
    566 oy
  • %2,2
    1.391 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %0,9
    566 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    289 oy
  • %0,4
    254 oy
  • %0,4
    289 oy
  • %0,4
    254 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    34 oy

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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