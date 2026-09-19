Seçim Sakarya ERENLER Seçim Sonuçları – ERENLER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya ERENLER

Fevzi Kılıç

AK Parti
%65,5
32.579 oy

Şemsettin Duman

İYİ Parti
%21,4
10.628 oy

Diğer

%13
6.516 oy
Sakarya - ERENLER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %65,5
  • %21,4
  • %7,2
  • %3,3
  • %1,3
  • %65,5
  • %21,4
  • %7,2
  • %3,3
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
  • %0
  • %0,7
  • %9,7
  • %0
  • %54
  • %0
  • %0,7
  • %9,7
  • %0
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fevzi Kılıç AK Parti
  • Şemsettin Duman İYİ Parti
  • Uğur Başsöz BBP
  • Abdullah Satır SP
  • Fethi Doğan HDP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen61.148
  • Kullanılan oy51.548
  • Geçerli oy49.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.115
  • 30 Mar 1449.946
  • 30 Mar 1447.756
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erenler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • %65,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %21,4
  • %21,4
  • %21,4
  • %21,4
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %13,1
  • %7,2
  • %3,3
  • %1,3
  • %13,1
  • %7,2
  • %3,3
  • %1,3
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fevzi Kılıç AK Parti
  • Şemsettin Duman İYİ Parti
  • Uğur Başsöz BBP
  • Abdullah Satır SP
  • Fethi Doğan HDP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen61.148
  • Kullanılan oy51.548
  • Geçerli oy49.723
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1455.115
  • 30 Mar 1449.946
  • 30 Mar 1447.756
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erenler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERENLER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 191 / 191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %65,5
    32.579 oy
  • %21,4
    10.628 oy
  • %7,2
    3.594 oy
  • %65,5
    32.579 oy
  • %21,4
    10.628 oy
  • %7,2
    3.594 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
    25.776 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    328 oy
  • %54
    25.776 oy
  • %0
  • %0,7
    328 oy
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %3,3
    1.617 oy
  • %1,3
    642 oy
  • %0,5
    242 oy
  • %3,3
    1.617 oy
  • %1,3
    642 oy
  • %0,5
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,7
    4.656 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    209 oy
  • %9,7
    4.656 oy
  • %0
  • %0,4
    209 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,5
    235 oy
  • %0,4
    186 oy
  • %0,5
    235 oy
  • %0,4
    186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    39 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,1
    46 oy

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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