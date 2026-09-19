31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya AKYAZI
Bilal Soykan
AK Parti
%71,4
39.918 oy
Adem Güner
İYİ Parti
%12,1
6.792 oy
Diğer
%17
9.198 oy
Sakarya - AKYAZI İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 225 / 225
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bilal Soykan AK Parti
- Adem Güner İYİ Parti
- Selman Demirtaş SP
- Nayim Yolçu BBP
- Erol Erdem DP
- Katılım oranı % 90
- Toplam seçmen64.767
- Kullanılan oy58.273
- Geçerli oy55.908
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.702
- 30 Mar 1455.540
- 30 Mar 1453.167
- Açılan sandık
- 225 / 225
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bilal Soykan AK Parti
- Adem Güner İYİ Parti
- Selman Demirtaş SP
- Nayim Yolçu BBP
- Erol Erdem DP
- Katılım oranı % 90
- Toplam seçmen64.767
- Kullanılan oy58.273
- Geçerli oy55.908
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1459.702
- 30 Mar 1455.540
- 30 Mar 1453.167
AKYAZI Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 225 / 225
- %100
Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AdapazarıMutlu Işıksu % 100 % 57,4 % 0 % 11,2 % 25,1 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ADAPAZARI Mutlu Işıksu % 100 % 57,43 % 0 % 11,23 % 25,14 % 0 % 2,53 SP
- ADAPAZARI (30 Mar 2014) Süleyman Dişli % 52,71 % 32,97 % 8,98 % 0 % 0 % 2,7 SP
-
AkyazıBilal Soykan % 100 % 71,4 % 0 % 0 % 12,1 % 0 % 11,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKYAZI Bilal Soykan % 100 % 71,4 % 0 % 0 % 12,15 % 0 % 11,92 SP
- AKYAZI (30 Mar 2014) Hasan Akcan % 61,9 % 25,03 % 3,15 % 0 % 0 % 8,21 SP
-
Arifiyeİsmail Karakullukçu % 100 % 61,5 % 0 % 14,6 % 0 % 0 % 17,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARİFİYE İsmail Karakullukçu % 100 % 61,52 % 0 % 14,56 % 0 % 0 % 17,68 BBP
- ARİFİYE (30 Mar 2014) İsmail Karakullukçu % 65,52 % 15,86 % 7,17 % 0 % 0 % 4,17 SP
-
ErenlerFevzi Kılıç % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 21,4 % 1,3 % 7,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERENLER Fevzi Kılıç % 100 % 65,52 % 0 % 0 % 21,37 % 1,29 % 7,23 BBP
- ERENLER (30 Mar 2014) Cavit Öztürk % 53,97 % 30,31 % 3,77 % 0 % 0 % 9,75 SP
-
Ferizliİsmail Gündoğdu % 100 % 63,4 % 0 % 0 % 34,1 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FERİZLİ İsmail Gündoğdu % 100 % 63,37 % 0 % 0 % 34,08 % 0 % 1,28 SP
- FERİZLİ (30 Mar 2014) Ahmet Soğuk % 48,83 % 43,9 % 2,43 % 0 % 0 % 3,65 SP
-
GeyveMurat Kaya % 100 % 53,4 % 0 % 0 % 42,6 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEYVE Murat Kaya % 100 % 53,37 % 0 % 0 % 42,59 % 0 % 1,9 BBP
- GEYVE (30 Mar 2014) Murat Kaya % 55,78 % 38 % 3,14 % 0 % 0 % 1,8 SP
-
HendekTurgut Babaoğlu % 100 % 41,5 % 0 % 0 % 9 % 0 % 46,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HENDEK Turgut Babaoğlu % 100 % 41,52 % 0 % 0 % 8,97 % 0 % 46,84 BBP
- HENDEK (30 Mar 2014) Ali İnci % 51,01 % 43,15 % 4,73 % 0 % 0 % 0,39 Bağımsız
-
KarapürçekOrhan Yıldırım % 100 % 48,6 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % 44,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAPÜRÇEK Orhan Yıldırım % 100 % 48,65 % 0 % 1,93 % 0 % 0 % 44,74 BBP
- KARAPÜRÇEK (30 Mar 2014) Orhan Yıldırım % 48,13 % 2,77 % 10,86 % 0 % 0 % 37,07 SP
-
Karasuİshak Sarı % 100 % 50,5 % 0 % 28,5 % 0 % 0 % 17,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARASU İshak Sarı % 100 % 50,52 % 0 % 28,48 % 0 % 0 % 17,61 BBP
- KARASU (30 Mar 2014) Mehmet İspiroğlu % 57,15 % 29,08 % 8,76 % 0 % 0 % 2,46 SP
-
KaynarcaMurat Kefli % 100 % 45,3 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 29,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYNARCA Murat Kefli % 100 % 45,27 % 0 % 4,2 % 0 % 0 % 29,14 SP
- KAYNARCA (30 Mar 2014) Zeynur Özel % 59,3 % 31,91 % 5,46 % 0 % 0 % 2,6 SP
-
KocaaliAhmet Acar % 100 % 58,3 % 0 % 0 % 36,3 % 0 % 4,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAALİ Ahmet Acar % 100 % 58,29 % 0 % 0 % 36,25 % 0 % 4,21 SP
- KOCAALİ (30 Mar 2014) Ahmet Acar % 57,3 % 24,16 % 14,28 % 0 % 0 % 3,65 SP
-
Pamukovaİbrahim Güven Övün % 100 % 39,4 % 0 % 3,9 % 0 % 0 % 54,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAMUKOVA İbrahim Güven Övün % 100 % 39,36 % 0 % 3,94 % 0 % 0 % 54,4 SP
- PAMUKOVA (30 Mar 2014) Cevat Keser % 53,07 % 5,12 % 29,22 % 0 % 0 % 11,49 SP
-
SapancaÖzcan Özen % 100 % 53,5 % 0 % 27,2 % 0 % 0 % 12,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAPANCA Özcan Özen % 100 % 53,52 % 0 % 27,17 % 0 % 0 % 12,74 Bağımsız
- SAPANCA (30 Mar 2014) Aydın Yılmazer % 49,59 % 32,29 % 8,37 % 0 % 0 % 7,35 SP
-
SerdivanYusuf Alemdar % 100 % 58,6 % 0 % 31 % 0 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERDİVAN Yusuf Alemdar % 100 % 58,59 % 0 % 31,02 % 0 % 0 % 4,47 BBP
- SERDİVAN (30 Mar 2014) Yusuf Alemdar % 55,23 % 33,56 % 6,55 % 0 % 0 % 2,18 SP
-
SöğütlüKoray Oktay Özten % 100 % 67,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 9,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÖĞÜTLÜ Koray Oktay Özten % 100 % 67,48 % 0 % 20,42 % 0 % 0 % 9,6 SP
- SÖĞÜTLÜ (30 Mar 2014) Hüseyin Genç % 51,33 % 41,51 % 4,74 % 0 % 0 % 1,93 SP
-
Taraklıİbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,5 % 0 % 34,2 % 0 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TARAKLI İbrahim Pilavcı % 100 % 0 % 61,54 % 0 % 34,23 % 0 % 2,39 SP
- TARAKLI (30 Mar 2014) Tacettin Özkaraman % 55,89 % 5,07 % 1,82 % 0 % 0 % 36,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.431 / 2.431
- %100
-
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