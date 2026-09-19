Seçim Sakarya ADAPAZARI Seçim Sonuçları – ADAPAZARI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sakarya ADAPAZARI

Mutlu Işıksu

AK Parti
%57,4
87.840 oy

Aydoğan Arslan

İYİ Parti
%25,1
38.460 oy

Diğer

%18
26.662 oy
Sakarya - ADAPAZARI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %57,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %2,5
  • %2,2
  • %57,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %2,5
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %0
  • %9
  • %2,7
  • %0,7
  • %52,7
  • %0
  • %9
  • %2,7
  • %0,7
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mutlu Işıksu AK Parti
  • Aydoğan Arslan İYİ Parti
  • İsmahil Kılıç CHP
  • Abidin Birinci SP
  • Eray Yeşilçimen BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen191.078
  • Kullanılan oy159.151
  • Geçerli oy152.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.838
  • 30 Mar 14164.259
  • 30 Mar 14157.782
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adapazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,4
  • %57,4
  • %57,4
  • %57,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36,4
  • %25,1
  • %11,2
  • %36,4
  • %25,1
  • %11,2
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %6,2
  • %2,5
  • %2,2
  • %0,7
  • %6,2
  • %2,5
  • %2,2
  • %0,7
Tüm Partiler
AKY GEY HND KRS KYN SAP KCA PAM TRK FER KAR SÖĞ ADP ARF ERN SER
ADAPAZARI
yukleniyor
AKYAZI
yukleniyor
ARİFİYE
yukleniyor
ERENLER
yukleniyor
FERİZLİ
yukleniyor
GEYVE
yukleniyor
HENDEK
yukleniyor
KARAPÜRÇEK
yukleniyor
KARASU
yukleniyor
KAYNARCA
yukleniyor
KOCAALİ
yukleniyor
PAMUKOVA
yukleniyor
SAPANCA
yukleniyor
SERDİVAN
yukleniyor
SÖĞÜTLÜ
yukleniyor
TARAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mutlu Işıksu AK Parti
  • Aydoğan Arslan İYİ Parti
  • İsmahil Kılıç CHP
  • Abidin Birinci SP
  • Eray Yeşilçimen BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen191.078
  • Kullanılan oy159.151
  • Geçerli oy152.962
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14182.838
  • 30 Mar 14164.259
  • 30 Mar 14157.782
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adapazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ADAPAZARI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 596 / 596
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %57,4
    87.840 oy
  • %25,1
    38.460 oy
  • %11,2
    17.185 oy
  • %57,4
    87.840 oy
  • %25,1
    38.460 oy
  • %11,2
    17.185 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    83.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %9
    14.170 oy
  • %52,7
    83.163 oy
  • %0
  • %9
    14.170 oy
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %2,5
    3.877 oy
  • %2,2
    3.315 oy
  • %0,7
    1.007 oy
  • %2,5
    3.877 oy
  • %2,2
    3.315 oy
  • %0,7
    1.007 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    4.264 oy
  • %0,7
    1.153 oy
  • %0,5
    750 oy
  • %2,7
    4.264 oy
  • %0,7
    1.153 oy
  • %0,5
    750 oy
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    536 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,4
    536 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0,2
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1
    1.590 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1
    1.590 oy

Sakarya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sakarya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sakarya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.431 / 2.431
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • %65
    386.700 oy
  • %27,6
    164.246 oy
  • %3,9
    23.108 oy
  • %1
    6.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,9
    331.201 oy
  • %0
  • %3,1
    17.611 oy
  • %0
  • BTP
  • DP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • %0,7
    4.245 oy
  • %0,6
    3.346 oy
  • %0,4
    2.621 oy
  • %0,3
    1.593 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • %0,1
    594 oy
  • %0,4
    2.108 oy
  • %0,1
    404 oy
  • %0,8
    4.640 oy
  • VP
  • TKP
  • BBP
  • MHP
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.392 oy
  • %0,2
    1.137 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy
  • %0
  • %0,1
    354 oy
  • %0,7
    4.219 oy
  • %26,7
    152.983 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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