Seçim Malatya Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Malatya Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya

Selahattin Gürkan

AK Parti
%68,5
305.588 oy

Soner Gökçe

CHP
%23,2
103.690 oy

Diğer

%9
37.014 oy
Malatya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,5
  • %23,2
  • %5,3
  • %1,5
  • %0,4
  • %68,5
  • %23,2
  • %5,3
  • %1,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %17,8
  • %9,9
  • %0
  • %0
  • %61,7
  • %17,8
  • %9,9
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 3 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Gürkan AK Parti
  • Soner Gökçe CHP
  • Osman Cemali Marasalı SP
  • Yusuf Bozkuş HDP
  • Mehmet Cahit Karakuş DP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen562.216
  • Kullanılan oy464.819
  • Geçerli oy446.292
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524.212
  • 30 Mar 14457.104
  • 30 Mar 14444.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,5
  • %68,5
  • %0
  • %68,5
  • %68,5
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,2
  • %23,2
  • %23,2
  • %23,2
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %8,3
  • %5,3
  • %1,5
  • %0,4
  • %8,3
  • %5,3
  • %1,5
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 3 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Gürkan AK Parti
  • Soner Gökçe CHP
  • Osman Cemali Marasalı SP
  • Yusuf Bozkuş HDP
  • Mehmet Cahit Karakuş DP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen562.216
  • Kullanılan oy464.819
  • Geçerli oy446.292
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14524.212
  • 30 Mar 14457.104
  • 30 Mar 14444.581
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 11 -3
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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