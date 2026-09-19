Seçim Malatya KALE Seçim Sonuçları – KALE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya KALE

Murat Koca

AK Parti
%53,6
2.196 oy

Mehmet Kiraz

DP
%25,8
1.055 oy

Diğer

%20
843 oy
Malatya - KALE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %53,6
  • %25,8
  • %19,1
  • %0,6
  • %0,5
  • %53,6
  • %25,8
  • %19,1
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,6
  • %7,2
  • %0,4
  • %2,2
  • %21,7
  • %66,6
  • %7,2
  • %0,4
  • %2,2
  • %21,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Koca AK Parti
  • Mehmet Kiraz DP
  • Nizamettin Fırat BBP
  • Mustafa Beşik BTP
  • Mehmet Sofuoğlu SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen4.911
  • Kullanılan oy4.238
  • Geçerli oy4.094
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.621
  • 30 Mar 143.945
  • 30 Mar 143.802
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • %53,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,4
  • Diğer
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %46
  • %25,8
  • %19,1
  • %0,6
  • %46
  • %25,8
  • %19,1
  • %0,6
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Koca AK Parti
  • Mehmet Kiraz DP
  • Nizamettin Fırat BBP
  • Mustafa Beşik BTP
  • Mehmet Sofuoğlu SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen4.911
  • Kullanılan oy4.238
  • Geçerli oy4.094
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.621
  • 30 Mar 143.945
  • 30 Mar 143.802
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KALE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • %53,6
    2.196 oy
  • %25,8
    1.055 oy
  • %53,6
    2.196 oy
  • %25,8
    1.055 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,6
    2.534 oy
  • %7,2
    275 oy
  • %66,6
    2.534 oy
  • %7,2
    275 oy
  • BBP
  • BTP
  • %19,1
    783 oy
  • %0,6
    24 oy
  • %19,1
    783 oy
  • %0,6
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    17 oy
  • %2,2
    84 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %2,2
    84 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    20 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %0,5
    20 oy
  • %0,4
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,7
    824 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,7
    824 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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