Seçim Malatya BATTALGAZİ Seçim Sonuçları – BATTALGAZİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya BATTALGAZİ

Osman Güder

AK Parti
%70,3
108.568 oy

Ali Ekinci

İYİ Parti
%23
35.535 oy

Diğer

%7
10.424 oy
Malatya - BATTALGAZİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %70,3
  • %23
  • %2,8
  • %2
  • %1,7
  • %70,3
  • %23
  • %2,8
  • %2
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,5
  • %0
  • %5,9
  • %0
  • %0,5
  • %62,5
  • %0
  • %5,9
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Güder AK Parti
  • Ali Ekinci İYİ Parti
  • Mustafa Sertkaya SP
  • Hüseyin Kılınç HDP
  • Sait Yoldaş BBP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen200.445
  • Kullanılan oy161.630
  • Geçerli oy154.527
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.213
  • 30 Mar 14171.714
  • 30 Mar 14166.474
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Battalgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %70,3
  • %70,3
  • %70,3
  • %70,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %23
  • %23
  • %23
  • %23
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %6,7
  • %2,8
  • %2
  • %1,7
  • %6,7
  • %2,8
  • %2
  • %1,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Güder AK Parti
  • Ali Ekinci İYİ Parti
  • Mustafa Sertkaya SP
  • Hüseyin Kılınç HDP
  • Sait Yoldaş BBP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen200.445
  • Kullanılan oy161.630
  • Geçerli oy154.527
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14199.213
  • 30 Mar 14171.714
  • 30 Mar 14166.474
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Battalgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BATTALGAZİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 643 / 643
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %70,3
    108.568 oy
  • %23
    35.535 oy
  • %70,3
    108.568 oy
  • %23
    35.535 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,5
    104.093 oy
  • %0
    0 oy
  • %62,5
    104.093 oy
  • %0
  • SP
  • HDP
  • %2,8
    4.310 oy
  • %2
    3.051 oy
  • %2,8
    4.310 oy
  • %2
    3.051 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,9
    9.851 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    9.851 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • %1,7
    2.623 oy
  • %0,3
    440 oy
  • %1,7
    2.623 oy
  • %0,3
    440 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    816 oy
  • %0,7
    1.147 oy
  • %0,5
    816 oy
  • %0,7
    1.147 oy

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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