31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya DARENDE
İsa Özkan
AK Parti
%49,7
8.724 oy
Hamit Demir
BBP
%47,9
8.413 oy
Diğer
%2
417 oy
Malatya - DARENDE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 104 / 104
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsa Özkan AK Parti
- Hamit Demir BBP
- Memet Süzen BTP
- Davut Kıraç SP
- Katılım oranı % 84
- Toplam seçmen21.717
- Kullanılan oy18.235
- Geçerli oy17.554
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1420.524
- 30 Mar 1417.349
- 30 Mar 1416.949
- Açılan sandık
- 104 / 104
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsa Özkan AK Parti
- Hamit Demir BBP
- Memet Süzen BTP
- Davut Kıraç SP
- Katılım oranı % 84
- Toplam seçmen21.717
- Kullanılan oy18.235
- Geçerli oy17.554
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1420.524
- 30 Mar 1417.349
- 30 Mar 1416.949
DARENDE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 104 / 104
- %100
Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçadağAli Kazgan % 100 % 30,2 % 0 % 32,8 % 0 % 0 % 33,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇADAĞ Ali Kazgan % 100 % 30,19 % 0 % 32,8 % 0 % 0 % 33,9 Bağımsız
- AKÇADAĞ (30 Mar 2014) Ali Kazgan % 46,48 % 16,13 % 30,21 % 0 % 0 % 5,26 Bağımsız
-
ArapgirHaluk Cömertoğlu % 100 % 42,2 % 0 % 52,9 % 0 % 0 % 4,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARAPGİR Haluk Cömertoğlu % 100 % 42,22 % 0 % 52,94 % 0 % 0 % 4,06 BBP
- ARAPGİR (30 Mar 2014) Haluk Cömertoğlu % 46,93 % 18,68 % 32,27 % 0 % 0 % 1,38 SP
-
ArguvanMehmet Kızıldaş % 100 % 15 % 0 % 47,5 % 0 % 6,8 % 30,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARGUVAN Mehmet Kızıldaş % 100 % 15,01 % 0 % 47,46 % 0 % 6,78 % 30,34 DSP
- ARGUVAN (30 Mar 2014) Mehmet Kızıldaş % 33,69 % 0,59 % 57,55 % 0 % 0 % 6,94 Bağımsız
-
BattalgaziOsman Güder % 100 % 70,3 % 0 % 0 % 23 % 2 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BATTALGAZİ Osman Güder % 100 % 70,26 % 0 % 0 % 23 % 1,97 % 2,79 SP
- BATTALGAZİ (30 Mar 2014) Selahattin Gürkan % 62,53 % 5,48 % 10,76 % 0 % 0 % 14,03 Bağımsız
-
Darendeİsa Özkan % 100 % 49,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DARENDE İsa Özkan % 100 % 49,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,93 BBP
- DARENDE (30 Mar 2014) Süleyman Eser % 59,93 % 30,85 % 1,54 % 0 % 0 % 6,74 SP
-
DoğanşehirVahap Küçük % 100 % 52,3 % 0 % 46,3 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANŞEHİR Vahap Küçük % 100 % 52,29 % 0 % 46,26 % 0 % 0 % 1,22 SP
- DOĞANŞEHİR (30 Mar 2014) Vahap Küçük % 51,64 % 18,28 % 26,12 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
-
DoğanyolHakan Bay % 100 % 52,5 % 0 % 4,4 % 0 % 0 % 41,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANYOL Hakan Bay % 100 % 52,52 % 0 % 4,4 % 0 % 0 % 41,93 DP
- DOĞANYOL (30 Mar 2014) Recep Gülbey % 33,89 % 19,91 % 7,42 % 0 % 0 % 26,03 MP
-
HekimhanTuran Karadağ % 100 % 0 % 48 % 50,7 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HEKİMHAN Turan Karadağ % 100 % 0 % 47,98 % 50,74 % 0 % 0 % 0,82 SP
- HEKİMHAN (30 Mar 2014) Aliseydi Millioğulları % 43,37 % 11,42 % 43,87 % 0 % 0 % 0,85 SP
-
KaleMurat Koca % 100 % 53,6 % 0 % 0 % 0,4 % 0 % 25,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALE Murat Koca % 100 % 53,64 % 0 % 0 % 0,39 % 0 % 25,77 DP
- KALE (30 Mar 2014) Cemal Akdemir % 66,65 % 0,92 % 0,87 % 0 % 0 % 21,67 SP
-
KuluncakErhan Cengiz % 100 % 0 % 44,8 % 37,1 % 0 % 0 % 10,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KULUNCAK Erhan Cengiz % 100 % 0 % 44,76 % 37,05 % 0 % 0 % 10,5 BBP
- KULUNCAK (30 Mar 2014) Mehmet Boyraz % 27,5 % 20,5 % 24,41 % 0 % 0 % 15,76 SP
-
PütürgeMikail Sülük % 100 % 59,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 39,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PÜTÜRGE Mikail Sülük % 100 % 59,82 % 0 % 0 % 0 % 0 % 39,61 SP
- PÜTÜRGE (30 Mar 2014) Mehmet Polat % 71,32 % 11,24 % 1,99 % 0 % 0 % 14,86 SP
-
YazıhanNevzat Öztürk % 100 % 64 % 0 % 32 % 0 % 2,6 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAZIHAN Nevzat Öztürk % 100 % 64,04 % 0 % 32,04 % 0 % 2,58 % 1,15 SP
- YAZIHAN (30 Mar 2014) Nevzat Öztürk % 50,17 % 2,51 % 27,46 % 0 % 0 % 14,57 SP
-
YeşilyurtMehmet Çınar % 100 % 63,8 % 0 % 21,4 % 6,7 % 0 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLYURT Mehmet Çınar % 100 % 63,81 % 0 % 21,4 % 6,65 % 0 % 5,36 SP
- YEŞİLYURT (30 Mar 2014) Hacı Uğur Polat % 60,77 % 5,58 % 25,54 % 0 % 0 % 6,18 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.089 / 2.089
- %100
-
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