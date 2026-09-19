Seçim Malatya DARENDE Seçim Sonuçları – DARENDE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya DARENDE

İsa Özkan

AK Parti
%49,7
8.724 oy

Hamit Demir

BBP
%47,9
8.413 oy

Diğer

%2
417 oy
Malatya - DARENDE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %49,7
  • %47,9
  • %1,3
  • %1,1
  • %49,7
  • %47,9
  • %1,3
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,9
  • %0,1
  • %0,1
  • %6,7
  • %59,9
  • %0,1
  • %0,1
  • %6,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Özkan AK Parti
  • Hamit Demir BBP
  • Memet Süzen BTP
  • Davut Kıraç SP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen21.717
  • Kullanılan oy18.235
  • Geçerli oy17.554
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.524
  • 30 Mar 1417.349
  • 30 Mar 1416.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darende Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,7
  • %49,7
  • %49,7
  • %49,7
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %50,3
  • %47,9
  • %1,3
  • %1,1
  • %50,3
  • %47,9
  • %1,3
  • %1,1
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Özkan AK Parti
  • Hamit Demir BBP
  • Memet Süzen BTP
  • Davut Kıraç SP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen21.717
  • Kullanılan oy18.235
  • Geçerli oy17.554
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.524
  • 30 Mar 1417.349
  • 30 Mar 1416.949
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Darende Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DARENDE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %49,7
    8.724 oy
  • %47,9
    8.413 oy
  • %49,7
    8.724 oy
  • %47,9
    8.413 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,9
    10.158 oy
  • %0,1
    22 oy
  • %59,9
    10.158 oy
  • %0,1
    22 oy
  • BTP
  • SP
  • %1,3
    223 oy
  • %1,1
    194 oy
  • %1,3
    223 oy
  • %1,1
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    23 oy
  • %6,7
    1.143 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %6,7
    1.143 oy

      Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.089 / 2.089
      • %100
      • AK Parti
      • CHP
      • SP
      • HDP
      • %68,5
        305.588 oy
      • %23,2
        103.690 oy
      • %5,3
        23.682 oy
      • %1,5
        6.555 oy
      • %68,5
        305.588 oy
      • %23,2
        103.690 oy
      • %5,3
        23.682 oy
      • %1,5
        6.555 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %61,7
        274.087 oy
      • %17,8
        78.921 oy
      • %9,9
        43.965 oy
      • %0
        0 oy
      • %61,7
        274.087 oy
      • %17,8
        78.921 oy
      • %9,9
        43.965 oy
      • %0
      • DP
      • BTP
      • DSP
      • Bağımsız
      • %0,4
        1.651 oy
      • %0,3
        1.508 oy
      • %0,3
        1.345 oy
      • %0,2
        1.029 oy
      • %0,4
        1.651 oy
      • %0,3
        1.508 oy
      • %0,3
        1.345 oy
      • %0,2
        1.029 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        772 oy
      • %0,1
        227 oy
      • %1,5
        6.868 oy
      • %0
      • %0,2
        772 oy
      • %0,1
        227 oy
      • %1,5
        6.868 oy
      • TKP
      • VP
      • MHP
      • %0,1
        626 oy
      • %0,1
        618 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        626 oy
      • %0,1
        618 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %7,7
        34.049 oy
      • %0
      • %0
      • %7,7
        34.049 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3