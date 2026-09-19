Seçim Malatya AKÇADAĞ Seçim Sonuçları – AKÇADAĞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya AKÇADAĞ

Ali Kazgan

Bağımsız
%33,9
8.080 oy

Mustafa Korkmaz

CHP
%32,8
7.817 oy

Diğer

%33
7.935 oy
Malatya - AKÇADAĞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %33,9
  • %32,8
  • %30,2
  • %2,4
  • %0,7
  • %33,9
  • %32,8
  • %30,2
  • %2,4
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
  • %30,2
  • %46,5
  • %0,2
  • %1,4
  • %5,3
  • %30,2
  • %46,5
  • %0,2
  • %1,4
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kazgan Bağımsız
  • Mustafa Korkmaz CHP
  • Mustafa Kırteke AK Parti
  • Kadir Hakalmaz BTP
  • Ali Emre SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen27.971
  • Kullanılan oy24.720
  • Geçerli oy23.832
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.953
  • 30 Mar 1422.221
  • 30 Mar 1421.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçadağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %32,8
  • %32,8
  • %32,8
  • %32,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %37
  • %33,9
  • %2,4
  • %0,7
  • %37
  • %33,9
  • %2,4
  • %0,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Kazgan Bağımsız
  • Mustafa Korkmaz CHP
  • Mustafa Kırteke AK Parti
  • Kadir Hakalmaz BTP
  • Ali Emre SP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen27.971
  • Kullanılan oy24.720
  • Geçerli oy23.832
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.953
  • 30 Mar 1422.221
  • 30 Mar 1421.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akçadağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AKÇADAĞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • Bağımsız
  • CHP
  • %33,9
    8.080 oy
  • %32,8
    7.817 oy
  • %33,9
    8.080 oy
  • %32,8
    7.817 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    1.140 oy
  • %30,2
    6.550 oy
  • %5,3
    1.140 oy
  • %30,2
    6.550 oy
  • AK Parti
  • BTP
  • %30,2
    7.195 oy
  • %2,4
    574 oy
  • %30,2
    7.195 oy
  • %2,4
    574 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    10.079 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %46,5
    10.079 oy
  • %0,2
    34 oy
  • SP
  • %0,7
    166 oy
  • %0,7
    166 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    305 oy
  • %1,4
    305 oy

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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