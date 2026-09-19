Seçim Malatya KULUNCAK Seçim Sonuçları – KULUNCAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya KULUNCAK

Erhan Cengiz

MHP
%44,8
2.778 oy

Mustafa Yıldız

CHP
%37,1
2.300 oy

Diğer

%18
1.129 oy
Malatya - KULUNCAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %44,8
  • %37,1
  • %10,5
  • %6,8
  • %0,7
  • %44,8
  • %37,1
  • %10,5
  • %6,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,5
  • %24,4
  • %5,6
  • %0,2
  • %0,4
  • %20,5
  • %24,4
  • %5,6
  • %0,2
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Cengiz MHP
  • Mustafa Yıldız CHP
  • Ali Arslan BBP
  • Mehmet Kul Bağımsız
  • Reşit Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen7.290
  • Kullanılan oy6.443
  • Geçerli oy6.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.739
  • 30 Mar 145.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuluncak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • %37,1
  • Diğer
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %18,2
  • %10,5
  • %6,8
  • %0,7
  • %18,2
  • %10,5
  • %6,8
  • %0,7
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Cengiz MHP
  • Mustafa Yıldız CHP
  • Ali Arslan BBP
  • Mehmet Kul Bağımsız
  • Reşit Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen7.290
  • Kullanılan oy6.443
  • Geçerli oy6.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.606
  • 30 Mar 145.739
  • 30 Mar 145.527
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kuluncak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KULUNCAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %44,8
    2.778 oy
  • %37,1
    2.300 oy
  • %44,8
    2.778 oy
  • %37,1
    2.300 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,5
    1.133 oy
  • %24,4
    1.349 oy
  • %20,5
    1.133 oy
  • %24,4
    1.349 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • %10,5
    652 oy
  • %6,8
    425 oy
  • %10,5
    652 oy
  • %6,8
    425 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,6
    312 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %5,6
    312 oy
  • %0,2
    13 oy
  • BTP
  • DSP
  • %0,7
    42 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0,7
    42 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    21 oy
  • %5,6
    308 oy
  • %0,4
    21 oy
  • %5,6
    308 oy

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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