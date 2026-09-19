Seçim Malatya DOĞANYOL Seçim Sonuçları – DOĞANYOL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Malatya DOĞANYOL

Hakan Bay

AK Parti
%52,5
1.468 oy

Behsat Karakaya

DP
%41,9
1.172 oy

Diğer

%5
155 oy
Malatya - DOĞANYOL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %52,5
  • %41,9
  • %4,4
  • %1
  • %0,2
  • %52,5
  • %41,9
  • %4,4
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,9
  • %2,7
  • %7,4
  • %8,8
  • %0
  • %33,9
  • %2,7
  • %7,4
  • %8,8
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • Bağımsız
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Bay AK Parti
  • Behsat Karakaya DP
  • Gündüz Cengiz CHP
  • Osman Solmaz SP
  • Memet Karaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.417
  • Kullanılan oy2.937
  • Geçerli oy2.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.697
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %4,4
  • %4,4
  • %4,4
  • %4,4
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %43,1
  • %41,9
  • %1
  • %0,2
  • %43,1
  • %41,9
  • %1
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
AKÇADAĞ
yukleniyor
ARAPGİR
yukleniyor
ARGUVAN
yukleniyor
BATTALGAZİ
yukleniyor
DARENDE
yukleniyor
DOĞANŞEHİR
yukleniyor
DOĞANYOL
yukleniyor
HEKİMHAN
yukleniyor
KALE
yukleniyor
KULUNCAK
yukleniyor
PÜTÜRGE
yukleniyor
YAZIHAN
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Bay AK Parti
  • Behsat Karakaya DP
  • Gündüz Cengiz CHP
  • Osman Solmaz SP
  • Memet Karaman BTP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen3.417
  • Kullanılan oy2.937
  • Geçerli oy2.795
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.381
  • 30 Mar 142.794
  • 30 Mar 142.697
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyol Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DOĞANYOL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • %52,5
    1.468 oy
  • %41,9
    1.172 oy
  • %52,5
    1.468 oy
  • %41,9
    1.172 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,9
    914 oy
  • %2,7
    72 oy
  • %33,9
    914 oy
  • %2,7
    72 oy
  • CHP
  • SP
  • %4,4
    123 oy
  • %1
    27 oy
  • %4,4
    123 oy
  • %1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,4
    200 oy
  • %8,8
    238 oy
  • %7,4
    200 oy
  • %8,8
    238 oy
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.089 / 2.089
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • %68,5
    305.588 oy
  • %23,2
    103.690 oy
  • %5,3
    23.682 oy
  • %1,5
    6.555 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,4
    1.651 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0,3
    1.345 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    618 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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