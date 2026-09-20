Seçim Edirne Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Edirne Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne

Recep Gürkan

CHP
%44,9
42.388 oy

Koray Uymaz

AK Parti
%40,8
38.555 oy

Diğer

%14
13.528 oy
Edirne İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %44,9
  • %40,8
  • %7,8
  • %2,8
  • %1,2
  • %44,9
  • %40,8
  • %7,8
  • %2,8
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
  • %29,9
  • %0,1
  • %1,7
  • %0
  • %36,9
  • %29,9
  • %0,1
  • %1,7
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 7 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gürkan CHP
  • Koray Uymaz AK Parti
  • Hamdi Sedefçi BTP
  • Mansur İriş SP
  • Menderes Erol HDP
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen118.952
  • Kullanılan oy97.252
  • Geçerli oy94.471
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14108.439
  • 30 Mar 1496.805
  • 30 Mar 1493.914
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edirne İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,8
  • %40,8
  • %40,8
  • %40,8
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • %14,3
  • %7,8
  • %2,8
  • %1,2
  • %14,3
  • %7,8
  • %2,8
  • %1,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 7
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Gürkan CHP
  • Koray Uymaz AK Parti
  • Hamdi Sedefçi BTP
  • Mansur İriş SP
  • Menderes Erol HDP
  • Katılım oranı % 81,8
  • Toplam seçmen118.952
  • Kullanılan oy97.252
  • Geçerli oy94.471
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14108.439
  • 30 Mar 1496.805
  • 30 Mar 1493.914
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edirne İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 5 +2
  • MHP 0 1 -1
  • CHP 8 6 +2
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • TKP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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