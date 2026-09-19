31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne SÜLOĞLU
Mehmet Ormankıran
CHP
%55,4
930 oy
İsmet Balın
MHP
%40,1
673 oy
Diğer
%5
76 oy
Edirne - SÜLOĞLU İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Ormankıran CHP
- İsmet Balın MHP
- Erol Atik Bağımsız
- Nadir Konak SP
- Erdem Çelik BTP
- Katılım oranı % 87,4
- Toplam seçmen1.998
- Kullanılan oy1.746
- Geçerli oy1.679
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.077
- 30 Mar 141.939
- 30 Mar 141.895
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Ormankıran CHP
- İsmet Balın MHP
- Erol Atik Bağımsız
- Nadir Konak SP
- Erdem Çelik BTP
- Katılım oranı % 87,4
- Toplam seçmen1.998
- Kullanılan oy1.746
- Geçerli oy1.679
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.077
- 30 Mar 141.939
- 30 Mar 141.895
SÜLOĞLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BeğendikMuhammet Örnek % 100 % 48 % 0 % 51,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEĞENDİK Muhammet Örnek % 100 % 48,03 % 0 % 51,72 % 0 % 0 % 0,24 SP
- BEĞENDİK (30 Mar 2014) Nuran Uslu % 43,4 % 12,15 % 43,22 % 0 % 0 % 0,57 DP
-
EnezÖzkan Günenç % 100 % 34,2 % 0 % 58,6 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ENEZ Özkan Günenç % 100 % 34,22 % 0 % 58,65 % 6,8 % 0 % 0,2 SP
- ENEZ (30 Mar 2014) Abdullah Bostancı % 46,78 % 6,89 % 43,55 % 0 % 0 % 2,23 Bağımsız
-
EsetçeCemal Deniz % 100 % 50,1 % 0 % 49,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESETÇE Cemal Deniz % 100 % 50,13 % 0 % 49,56 % 0 % 0 % 0,31 SP
- ESETÇE (30 Mar 2014) İbrahim Örs % 42,63 % 5,6 % 51,7 % 0 % 0 % 0
-
HavsaAydın Balkan % 100 % 54,3 % 0 % 42,4 % 0 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAVSA Aydın Balkan % 100 % 54,28 % 0 % 42,36 % 0 % 0 % 3,09 SP
- HAVSA (30 Mar 2014) Oğuz Tekin % 31,42 % 12,68 % 52,86 % 0 % 0 % 2,52 SP
-
İpsalaAbdullah Naci Ünsal % 100 % 47,2 % 3,8 % 0 % 48,7 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İPSALA Abdullah Naci Ünsal % 100 % 47,17 % 3,75 % 0 % 48,7 % 0 % 0,27 SP
- İPSALA (30 Mar 2014) Mehmet Kerman % 37,25 % 4,21 % 24,47 % 0 % 0 % 32,32 DSP
-
KeşanMustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,2 % 0 % 49,2 % 0 % 0,6 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEŞAN Mustafa Helvacıoğlu % 100 % 49,25 % 0 % 49,19 % 0 % 0,56 % 0,72 SP
- KEŞAN (30 Mar 2014) Mehmet Özcan % 36,21 % 11,4 % 50,75 % 0 % 0 % 0,83 SP
-
KırcasalihHüseyin Tütüncü % 100 % 48,3 % 0 % 51,1 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRCASALİH Hüseyin Tütüncü % 100 % 48,31 % 0 % 51,11 % 0 % 0 % 0,59 SP
- KIRCASALİH (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KüplüGökmen Altay % 100 % 20,8 % 15,5 % 47,7 % 15,7 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜPLÜ Gökmen Altay % 100 % 20,76 % 15,45 % 47,75 % 15,67 % 0 % 0,38 SP
- KÜPLÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Lalapaşaİsmail Arslan % 100 % 47,7 % 26,7 % 0 % 21,6 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LALAPAŞA İsmail Arslan % 100 % 47,67 % 26,68 % 0 % 21,61 % 0 % 3,83 SP
- LALAPAŞA (30 Mar 2014) Bülent Şahinşah % 41,05 % 46,88 % 11,67 % 0 % 0 % 0,2 SP
-
MeriçErol Dübek % 100 % 35,2 % 0 % 61,5 % 2,9 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERİÇ Erol Dübek % 100 % 35,21 % 0 % 61,46 % 2,93 % 0 % 0,23 BTP
- MERİÇ (30 Mar 2014) Nihat Yörük % 47,42 % 5,16 % 46,2 % 0 % 0 % 0,72 SP
-
MerkezRecep Gürkan % 100 % 40,8 % 0 % 44,9 % 0 % 1,2 % 7,8 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Recep Gürkan % 100 % 40,81 % 0 % 44,87 % 0 % 1,23 % 7,77 BTP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 29,95 % 18,31 % 36,86 % 0 % 0 % 10,24 DSP
-
SubaşıHasan Çatalkaya % 100 % 42,5 % 0 % 0 % 14,9 % 0 % 40,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUBAŞI Hasan Çatalkaya % 100 % 42,47 % 0 % 0 % 14,85 % 0 % 40,52 DSP
- SUBAŞI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SüloğluMehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,1 % 55,4 % 0 % 0 % 3,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜLOĞLU Mehmet Ormankıran % 100 % 0 % 40,08 % 55,39 % 0 % 0 % 3,69 Bağımsız
- SÜLOĞLU (30 Mar 2014) Mehmet Ormankıran % 25,17 % 29,39 % 44,91 % 0 % 0 % 0,32 SP
-
UzunköprüÖzlem Becan % 100 % 36,5 % 5,3 % 56,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UZUNKÖPRÜ Özlem Becan % 100 % 36,49 % 5,32 % 56,47 % 0 % 0 % 0,86 SP
- UZUNKÖPRÜ (30 Mar 2014) Enis İşbilen % 30,32 % 13,36 % 54,75 % 0 % 0 % 1,11 SP
-
YenikarpuzluUfuk Atalay % 100 % 55,7 % 0 % 43,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİKARPUZLU Ufuk Atalay % 100 % 55,66 % 0 % 43,74 % 0 % 0 % 0,6 SP
- YENİKARPUZLU (30 Mar 2014) Ufuk Atalay % 43,52 % 25,35 % 31,14 % 0 % 0 % 0
-
YenimuhacirMustafa Türker % 100 % 53,3 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİMÜHACİR Mustafa Türker % 100 % 53,33 % 0 % 46,09 % 0 % 0 % 0,58 SP
- YENİMÜHACİR (30 Mar 2014) Recep Ordu % 36,42 % 1,76 % 61,29 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 356 / 356
- %100
-
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