Seçim Edirne LALAPAŞA Seçim Sonuçları – LALAPAŞA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne LALAPAŞA

İsmail Arslan

AK Parti
%47,7
461 oy

Ali Osman Uzman

MHP
%26,7
258 oy

Diğer

%25
248 oy
Edirne - LALAPAŞA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,7
  • %26,7
  • %21,6
  • %3,8
  • %0,2
  • %47,7
  • %26,7
  • %21,6
  • %3,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
  • %46,9
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %41
  • %46,9
  • %0
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
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HAVSA
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İPSALA
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KEŞAN
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LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
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UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Arslan AK Parti
  • Ali Osman Uzman MHP
  • Bülent Şahinşah İYİ Parti
  • Adem Adalı SP
  • Önder Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen1.134
  • Kullanılan oy1.021
  • Geçerli oy967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.063
  • 30 Mar 141.026
  • 30 Mar 14994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lalapaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,4
  • %47,7
  • %26,7
  • %74,4
  • %47,7
  • %26,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %4
  • %3,8
  • %0,2
  • %4
  • %3,8
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Arslan AK Parti
  • Ali Osman Uzman MHP
  • Bülent Şahinşah İYİ Parti
  • Adem Adalı SP
  • Önder Yılmaz BTP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen1.134
  • Kullanılan oy1.021
  • Geçerli oy967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.063
  • 30 Mar 141.026
  • 30 Mar 14994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lalapaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

LALAPAŞA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4 / 4
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,7
    461 oy
  • %26,7
    258 oy
  • %47,7
    461 oy
  • %26,7
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
    408 oy
  • %46,9
    466 oy
  • %41
    408 oy
  • %46,9
    466 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %21,6
    209 oy
  • %3,8
    37 oy
  • %21,6
    209 oy
  • %3,8
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • %0,2
    2 oy
  • BTP
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • TKP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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