Seçim Edirne UZUNKÖPRÜ Seçim Sonuçları – UZUNKÖPRÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne UZUNKÖPRÜ

Özlem Becan

CHP
%56,5
13.759 oy

Azbiye Ataş

AK Parti
%36,5
8.891 oy

Diğer

%8
1.713 oy
Edirne - UZUNKÖPRÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DP
  • %56,5
  • %36,5
  • %5,3
  • %0,9
  • %0,6
  • %56,5
  • %36,5
  • %5,3
  • %0,9
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %30,3
  • %13,4
  • %1,1
  • %0
  • %54,7
  • %30,3
  • %13,4
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
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HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Becan CHP
  • Azbiye Ataş AK Parti
  • Şahin Şengül MHP
  • Enver Yazan SP
  • Münir Aydın DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen29.920
  • Kullanılan oy25.133
  • Geçerli oy24.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.037
  • 30 Mar 1426.892
  • 30 Mar 1425.904
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uzunköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %56,5
  • %56,5
  • %56,5
  • %56,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,8
  • %36,5
  • %5,3
  • %41,8
  • %36,5
  • %5,3
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,2
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özlem Becan CHP
  • Azbiye Ataş AK Parti
  • Şahin Şengül MHP
  • Enver Yazan SP
  • Münir Aydın DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen29.920
  • Kullanılan oy25.133
  • Geçerli oy24.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.037
  • 30 Mar 1426.892
  • 30 Mar 1425.904
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uzunköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

UZUNKÖPRÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 96 / 96
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %56,5
    13.759 oy
  • %36,5
    8.891 oy
  • %56,5
    13.759 oy
  • %36,5
    8.891 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    14.182 oy
  • %30,3
    7.854 oy
  • %54,7
    14.182 oy
  • %30,3
    7.854 oy
  • MHP
  • SP
  • %5,3
    1.296 oy
  • %0,9
    209 oy
  • %5,3
    1.296 oy
  • %0,9
    209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,4
    3.462 oy
  • %1,1
    287 oy
  • %13,4
    3.462 oy
  • %1,1
    287 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,6
    155 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0,6
    155 oy
  • %0,2
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    74 oy
  • %0
  • %0,3
    74 oy

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • TKP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3