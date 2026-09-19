Seçim Edirne İPSALA Seçim Sonuçları – İPSALA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne İPSALA

Abdullah Naci Ünsal

İYİ Parti
%48,7
2.545 oy

Mehmet Kerman

AK Parti
%47,2
2.465 oy

Diğer

%4
216 oy
Edirne - İPSALA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %48,7
  • %47,2
  • %3,8
  • %0,3
  • %0,1
  • %48,7
  • %47,2
  • %3,8
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,2
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,1
  • %0
  • %37,2
  • %4,2
  • %1,5
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
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HAVSA
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İPSALA
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KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Naci Ünsal İYİ Parti
  • Mehmet Kerman AK Parti
  • İsmet Görgülü MHP
  • Tahsin Yüzer SP
  • İbrahim Yıldız BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen6.077
  • Kullanılan oy5.400
  • Geçerli oy5.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.971
  • 30 Mar 145.510
  • 30 Mar 145.321
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpsala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,9
  • %47,2
  • %3,8
  • %50,9
  • %47,2
  • %3,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Naci Ünsal İYİ Parti
  • Mehmet Kerman AK Parti
  • İsmet Görgülü MHP
  • Tahsin Yüzer SP
  • İbrahim Yıldız BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen6.077
  • Kullanılan oy5.400
  • Geçerli oy5.226
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.971
  • 30 Mar 145.510
  • 30 Mar 145.321
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İpsala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İPSALA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • %48,7
    2.545 oy
  • %47,2
    2.465 oy
  • %48,7
    2.545 oy
  • %47,2
    2.465 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,2
    1.982 oy
  • %0
  • %37,2
    1.982 oy
  • MHP
  • SP
  • %3,8
    196 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %3,8
    196 oy
  • %0,3
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,2
    224 oy
  • %1,5
    78 oy
  • %4,2
    224 oy
  • %1,5
    78 oy
  • BTP
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy

Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 356 / 356
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • %44,9
    42.388 oy
  • %40,8
    38.555 oy
  • %7,8
    7.342 oy
  • %2,8
    2.605 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • %36,9
    34.619 oy
  • %29,9
    28.127 oy
  • %0,1
    86 oy
  • %1,7
    1.641 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • %1,2
    1.158 oy
  • %0,8
    759 oy
  • %0,7
    655 oy
  • %0,4
    410 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • %0
  • %0,2
    192 oy
  • %0,3
    241 oy
  • %10,2
    9.613 oy
  • TKP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    379 oy
  • %0,2
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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