Seçim Edirne HAVSA Seçim Sonuçları – HAVSA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Edirne HAVSA

Aydın Balkan

AK Parti
%54,3
3.110 oy

Oğuz Tekin

CHP
%42,4
2.427 oy

Diğer

%4
193 oy
Edirne - HAVSA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,3
  • %42,4
  • %3,1
  • %0,3
  • %54,3
  • %42,4
  • %3,1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
  • %52,9
  • %2,5
  • %0,3
  • %31,4
  • %52,9
  • %2,5
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
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HAVSA
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İPSALA
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MERİÇ
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MERKEZ
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SÜLOĞLU
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UZUNKÖPRÜ
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  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aydın Balkan AK Parti
  • Oğuz Tekin CHP
  • Kemal Durkaya SP
  • Cumhur Akgün BTP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen6.672
  • Kullanılan oy5.914
  • Geçerli oy5.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.517
  • 30 Mar 145.933
  • 30 Mar 145.764
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havsa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,3
  • %54,3
  • %54,3
  • %54,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %3,4
  • %3,1
  • %0,3
  • %3,4
  • %3,1
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ENZ HVS İPS KŞN LLP MRÇ UZN SÜL
ENEZ
yukleniyor
HAVSA
yukleniyor
İPSALA
yukleniyor
KEŞAN
yukleniyor
LALAPAŞA
yukleniyor
MERİÇ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SÜLOĞLU
yukleniyor
UZUNKÖPRÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aydın Balkan AK Parti
  • Oğuz Tekin CHP
  • Kemal Durkaya SP
  • Cumhur Akgün BTP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen6.672
  • Kullanılan oy5.914
  • Geçerli oy5.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.517
  • 30 Mar 145.933
  • 30 Mar 145.764
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havsa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HAVSA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %54,3
    3.110 oy
  • %42,4
    2.427 oy
  • %54,3
    3.110 oy
  • %42,4
    2.427 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
    1.811 oy
  • %52,9
    3.047 oy
  • %31,4
    1.811 oy
  • %52,9
    3.047 oy
  • SP
  • BTP
  • %3,1
    177 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %3,1
    177 oy
  • %0,3
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    145 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %2,5
    145 oy
  • %0,3
    16 oy

      Edirne İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Edirne ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Edirne Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 356 / 356
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • BTP
      • SP
      • %44,9
        42.388 oy
      • %40,8
        38.555 oy
      • %7,8
        7.342 oy
      • %2,8
        2.605 oy
      • %44,9
        42.388 oy
      • %40,8
        38.555 oy
      • %7,8
        7.342 oy
      • %2,8
        2.605 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %36,9
        34.619 oy
      • %29,9
        28.127 oy
      • %0,1
        86 oy
      • %1,7
        1.641 oy
      • %36,9
        34.619 oy
      • %29,9
        28.127 oy
      • %0,1
        86 oy
      • %1,7
        1.641 oy
      • HDP
      • BBP
      • DP
      • DSP
      • %1,2
        1.158 oy
      • %0,8
        759 oy
      • %0,7
        655 oy
      • %0,4
        410 oy
      • %1,2
        1.158 oy
      • %0,8
        759 oy
      • %0,7
        655 oy
      • %0,4
        410 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        192 oy
      • %0,3
        241 oy
      • %10,2
        9.613 oy
      • %0
      • %0,2
        192 oy
      • %0,3
        241 oy
      • %10,2
        9.613 oy
      • TKP
      • VP
      • İYİ Parti
      • %0,4
        379 oy
      • %0,2
        220 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,4
        379 oy
      • %0,2
        220 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
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      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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