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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırşehir

Selahattin Ekicioğlu

CHP
%44,8
32.028 oy

Yaşar Bahçeci

AK Parti
%38,7
27.652 oy

Diğer

%16
11.833 oy
Kırşehir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %44,8
  • %38,7
  • %15,6
  • %0,7
  • %0,1
  • %44,8
  • %38,7
  • %15,6
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
  • %42,2
  • %31
  • %0,7
  • %0
  • %23,4
  • %42,2
  • %31
  • %0,7
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 3 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Ekicioğlu CHP
  • Yaşar Bahçeci AK Parti
  • Onur Köksal MHP
  • Yusuf Turan SP
  • İlker Özkamalı VP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen88.025
  • Kullanılan oy73.565
  • Geçerli oy71.513
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.846
  • 30 Mar 1470.967
  • 30 Mar 1468.611
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırşehir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,2
  • %38,7
  • %15,6
  • %54,2
  • %38,7
  • %15,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • %44,8
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,1
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selahattin Ekicioğlu CHP
  • Yaşar Bahçeci AK Parti
  • Onur Köksal MHP
  • Yusuf Turan SP
  • İlker Özkamalı VP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen88.025
  • Kullanılan oy73.565
  • Geçerli oy71.513
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.846
  • 30 Mar 1470.967
  • 30 Mar 1468.611
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırşehir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 2 5 -3
  • CHP 3 0 +3
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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