Seçim Kırşehir ÇİÇEKDAĞI Seçim Sonuçları – ÇİÇEKDAĞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırşehir ÇİÇEKDAĞI

Hasan Hakanoğlu

AK Parti
%61
2.717 oy

İsmail Deniz

MHP
%34,9
1.556 oy

Diğer

%4
181 oy
Kırşehir - ÇİÇEKDAĞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %61
  • %34,9
  • %3,5
  • %0,4
  • %0,1
  • %61
  • %34,9
  • %3,5
  • %0,4
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %46,2
  • %0
  • %0,8
  • %0
  • %46
  • %46,2
  • %0
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hakanoğlu AK Parti
  • İsmail Deniz MHP
  • Ramazan Parlak İYİ Parti
  • Hacı Doğan SP
  • Recai Doğan BTP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen4.995
  • Kullanılan oy4.596
  • Geçerli oy4.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.729
  • 30 Mar 144.284
  • 30 Mar 144.093
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiçekdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95,9
  • %61
  • %34,9
  • %95,9
  • %61
  • %34,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %3,5
  • %3,5
  • %3,5
  • %3,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hakanoğlu AK Parti
  • İsmail Deniz MHP
  • Ramazan Parlak İYİ Parti
  • Hacı Doğan SP
  • Recai Doğan BTP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen4.995
  • Kullanılan oy4.596
  • Geçerli oy4.454
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.729
  • 30 Mar 144.284
  • 30 Mar 144.093
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiçekdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇİÇEKDAĞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %61
    2.717 oy
  • %34,9
    1.556 oy
  • %61
    2.717 oy
  • %34,9
    1.556 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    1.883 oy
  • %46,2
    1.893 oy
  • %46
    1.883 oy
  • %46,2
    1.893 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %3,5
    157 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %3,5
    157 oy
  • %0,4
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    34 oy
  • %0
  • %0,8
    34 oy
  • BTP
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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