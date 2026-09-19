31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırşehir ÇİÇEKDAĞI
Hasan Hakanoğlu
AK Parti
%61
2.717 oy
İsmail Deniz
MHP
%34,9
1.556 oy
Diğer
%4
181 oy
Kırşehir - ÇİÇEKDAĞI İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 20 / 20
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Hakanoğlu AK Parti
- İsmail Deniz MHP
- Ramazan Parlak İYİ Parti
- Hacı Doğan SP
- Recai Doğan BTP
- Katılım oranı % 92
- Toplam seçmen4.995
- Kullanılan oy4.596
- Geçerli oy4.454
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.729
- 30 Mar 144.284
- 30 Mar 144.093
- Açılan sandık
- 20 / 20
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Hakanoğlu AK Parti
- İsmail Deniz MHP
- Ramazan Parlak İYİ Parti
- Hacı Doğan SP
- Recai Doğan BTP
- Katılım oranı % 92
- Toplam seçmen4.995
- Kullanılan oy4.596
- Geçerli oy4.454
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.729
- 30 Mar 144.284
- 30 Mar 144.093
ÇİÇEKDAĞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 20 / 20
- %100
Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçakentYılmaz Kılıç % 100 % 58 % 7 % 0 % 1,6 % 0 % 30,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAKENT Yılmaz Kılıç % 100 % 57,95 % 6,98 % 0 % 1,62 % 0 % 30,19 Bağımsız
- AKÇAKENT (30 Mar 2014) Yılmaz Kılıç % 50,32 % 5,61 % 1,28 % 0 % 0 % 42,79 SP
-
AkpınarŞükrü Turgut % 100 % 41,2 % 11,9 % 46,7 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKPINAR Şükrü Turgut % 100 % 41,16 % 11,95 % 46,74 % 0 % 0 % 0,15 SP
- AKPINAR (30 Mar 2014) Mustafa Karahan % 50,17 % 4,26 % 44,27 % 0 % 0 % 0,69 DP
-
BoztepeHüseyin Takan % 100 % 32,8 % 29,7 % 37,3 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZTEPE Hüseyin Takan % 100 % 32,84 % 29,67 % 37,34 % 0 % 0 % 0,1 SP
- BOZTEPE (30 Mar 2014) Ramazan Aydın % 36,71 % 29,75 % 33,08 % 0 % 0 % 0,26 SP
-
ÇiçekdağıHasan Hakanoğlu % 100 % 61 % 34,9 % 0 % 3,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİÇEKDAĞI Hasan Hakanoğlu % 100 % 61 % 34,93 % 0 % 3,52 % 0 % 0,43 SP
- ÇİÇEKDAĞI (30 Mar 2014) İsmail Deniz % 46,01 % 46,25 % 6,91 % 0 % 0 % 0,83 SP
-
KamanNecati Çolak % 100 % 42 % 24,4 % 30,2 % 3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAMAN Necati Çolak % 100 % 41,99 % 24,37 % 30,22 % 3,01 % 0 % 0,27 SP
- KAMAN (30 Mar 2014) Erhan Talu % 31,6 % 42,33 % 24,6 % 0 % 0 % 0,86 BTP
-
KöseliBekir Yılmaz % 100 % 17,9 % 37,6 % 0 % 1,4 % 0 % 19,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖSELİ Bekir Yılmaz % 100 % 17,89 % 37,56 % 0 % 1,39 % 0 % 19,89 BBP
- KÖSELİ (30 Mar 2014) Bekir Yılmaz % 25,14 % 33,86 % 0 % 0 % 0 % 20,43 BBP
-
KurancılıAdem Bıcakcı % 100 % 57,1 % 42,4 % 0 % 0,4 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KURANCILI Adem Bıcakcı % 100 % 57,14 % 42,42 % 0 % 0,43 % 0 % 0
- KURANCILI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezSelahattin Ekicioğlu % 100 % 38,7 % 15,6 % 44,8 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Selahattin Ekicioğlu % 100 % 38,67 % 15,57 % 44,79 % 0 % 0 % 0,68 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 42,2 % 30,96 % 23,41 % 0 % 0 % 1,82 Bağımsız
-
MucurAtılgan Yılmaz % 100 % 48,7 % 48,1 % 0 % 2,4 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUCUR Atılgan Yılmaz % 100 % 48,73 % 48,1 % 0 % 2,42 % 0 % 0,36 SP
- MUCUR (30 Mar 2014) Ali Şahin % 17,68 % 38,97 % 7,26 % 0 % 0 % 36,09 SP
-
ÖzbağRasim Arazay % 100 % 34,7 % 62,8 % 0 % 1,7 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZBAĞ Rasim Arazay % 100 % 34,75 % 62,82 % 0 % 1,72 % 0 % 0,71 SP
- ÖZBAĞ (30 Mar 2014) Ali Ekici % 38,45 % 51,89 % 7,95 % 0 % 0 % 0,38 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 269 / 269
- %100
-
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