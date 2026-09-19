Seçim Kırşehir MUCUR Seçim Sonuçları – MUCUR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırşehir MUCUR

Atılgan Yılmaz

AK Parti
%48,7
4.075 oy

Hasan Hüseyin Köşker

MHP
%48,1
4.022 oy

Diğer

%3
265 oy
Kırşehir - MUCUR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,7
  • %48,1
  • %2,4
  • %0,4
  • %0,3
  • %48,7
  • %48,1
  • %2,4
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,7
  • %39
  • %0
  • %36,1
  • %0
  • %17,7
  • %39
  • %0
  • %36,1
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atılgan Yılmaz AK Parti
  • Hasan Hüseyin Köşker MHP
  • Umut Şahin İYİ Parti
  • Ahmet Erganlı SP
  • Hayrettin Özgenç DSP
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen9.713
  • Kullanılan oy8.764
  • Geçerli oy8.362
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.115
  • 30 Mar 148.400
  • 30 Mar 148.086
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mucur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %96,8
  • %48,7
  • %48,1
  • %96,8
  • %48,7
  • %48,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %2,4
  • %2,4
  • %2,4
  • %2,4
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atılgan Yılmaz AK Parti
  • Hasan Hüseyin Köşker MHP
  • Umut Şahin İYİ Parti
  • Ahmet Erganlı SP
  • Hayrettin Özgenç DSP
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen9.713
  • Kullanılan oy8.764
  • Geçerli oy8.362
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.115
  • 30 Mar 148.400
  • 30 Mar 148.086
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mucur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MUCUR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,7
    4.075 oy
  • %48,1
    4.022 oy
  • %48,7
    4.075 oy
  • %48,1
    4.022 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,7
    1.430 oy
  • %39
    3.151 oy
  • %17,7
    1.430 oy
  • %39
    3.151 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,4
    202 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %2,4
    202 oy
  • %0,4
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,1
    2.918 oy
  • %0
  • %36,1
    2.918 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    28 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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