Seçim Kırşehir BOZTEPE Seçim Sonuçları – BOZTEPE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırşehir BOZTEPE

Hüseyin Takan

CHP
%37,3
779 oy

Ramazan Aydın

AK Parti
%32,8
685 oy

Diğer

%30
622 oy
Kırşehir - BOZTEPE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %37,3
  • %32,8
  • %29,7
  • %0,1
  • %0
  • %37,3
  • %32,8
  • %29,7
  • %0,1
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,1
  • %36,7
  • %29,8
  • %0,3
  • %0,2
  • %33,1
  • %36,7
  • %29,8
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
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AKPINAR
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BOZTEPE
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ÇİÇEKDAĞI
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KAMAN
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MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Takan CHP
  • Ramazan Aydın AK Parti
  • Mustafa Ceylan MHP
  • Hatice Günkızıl SP
  • Mustafa Öksüz BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.275
  • Kullanılan oy2.147
  • Geçerli oy2.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.132
  • 30 Mar 142.030
  • 30 Mar 141.956
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boztepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,5
  • %32,8
  • %29,7
  • %62,5
  • %32,8
  • %29,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • %37,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
ÇÇD KMN MER MCR AKP AKÇ BZT
AKÇAKENT
yukleniyor
AKPINAR
yukleniyor
BOZTEPE
yukleniyor
ÇİÇEKDAĞI
yukleniyor
KAMAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUCUR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Takan CHP
  • Ramazan Aydın AK Parti
  • Mustafa Ceylan MHP
  • Hatice Günkızıl SP
  • Mustafa Öksüz BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.275
  • Kullanılan oy2.147
  • Geçerli oy2.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.132
  • 30 Mar 142.030
  • 30 Mar 141.956
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boztepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOZTEPE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %37,3
    779 oy
  • %32,8
    685 oy
  • %37,3
    779 oy
  • %32,8
    685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,1
    647 oy
  • %36,7
    718 oy
  • %33,1
    647 oy
  • %36,7
    718 oy
  • MHP
  • SP
  • %29,7
    619 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %29,7
    619 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,8
    582 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %29,8
    582 oy
  • %0,3
    5 oy
  • BTP
  • %0
    1 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy

Kırşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 269 / 269
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • %44,8
    32.028 oy
  • %38,7
    27.652 oy
  • %15,6
    11.137 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • %23,4
    16.062 oy
  • %42,2
    28.954 oy
  • %31
    21.243 oy
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,7
    484 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    471 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    471 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    30 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    53 oy
  • %0
  • %0,1
    53 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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