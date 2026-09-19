Seçim Kahramanmaraş DULKADİROĞLU Seçim Sonuçları – DULKADİROĞLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş DULKADİROĞLU

Necati Okay

AK Parti
%67,8
79.995 oy

Ayhan Çiftarslan

CHP
%15,6
18.362 oy

Diğer

%16
19.639 oy
Kahramanmaraş - DULKADİROĞLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 460 / 460
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • SP
  • %67,8
  • %15,6
  • %11,2
  • %2,6
  • %1,8
  • %67,8
  • %15,6
  • %11,2
  • %2,6
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
  • %4,2
  • %1,1
  • %1,2
  • %3,5
  • %68,1
  • %4,2
  • %1,1
  • %1,2
  • %3,5
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Okay AK Parti
  • Ayhan Çiftarslan CHP
  • Bekir Eryılmaz BBP
  • Bünyamin Gökçe SP
  • Mustafa Dizibüyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen141.532
  • Kullanılan oy124.004
  • Geçerli oy117.996
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.950
  • 30 Mar 14121.507
  • 30 Mar 14117.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 460 / 460
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %67,8
  • %67,8
  • %67,8
  • %67,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %15,6
  • %15,6
  • %15,6
  • %15,6
  • Diğer
  • BBP
  • Bağımsız
  • SP
  • %16,6
  • %11,2
  • %2,6
  • %1,8
  • %16,6
  • %11,2
  • %2,6
  • %1,8
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Okay AK Parti
  • Ayhan Çiftarslan CHP
  • Bekir Eryılmaz BBP
  • Bünyamin Gökçe SP
  • Mustafa Dizibüyük Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen141.532
  • Kullanılan oy124.004
  • Geçerli oy117.996
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.950
  • 30 Mar 14121.507
  • 30 Mar 14117.253
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DULKADİROĞLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 460 / 460
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %67,8
    79.995 oy
  • %15,6
    18.362 oy
  • %67,8
    79.995 oy
  • %15,6
    18.362 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,1
    79.816 oy
  • %4,2
    4.909 oy
  • %68,1
    79.816 oy
  • %4,2
    4.909 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • %11,2
    13.249 oy
  • %2,6
    3.073 oy
  • %11,2
    13.249 oy
  • %2,6
    3.073 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.337 oy
  • %1,2
    1.426 oy
  • %1,1
    1.337 oy
  • %1,2
    1.426 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,8
    2.137 oy
  • %1
    1.180 oy
  • %1,8
    2.137 oy
  • %1
    1.180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,5
    4.110 oy
  • %0,2
    252 oy
  • %3,5
    4.110 oy
  • %0,2
    252 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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