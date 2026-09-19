Seçim Kahramanmaraş ELBİSTAN Seçim Sonuçları – ELBİSTAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kahramanmaraş ELBİSTAN

Mehmet Gürbüz

AK Parti
%52,7
40.462 oy

Abdullah Paksoy

İYİ Parti
%43,7
33.568 oy

Diğer

%3
2.818 oy
Kahramanmaraş - ELBİSTAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %52,7
  • %43,7
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,9
  • %52,7
  • %43,7
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1
  • %46,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Gürbüz AK Parti
  • Abdullah Paksoy İYİ Parti
  • İbrahim Alagöz BBP
  • Hüseyin Yıldız HDP
  • Sami Polat SP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen95.987
  • Kullanılan oy79.344
  • Geçerli oy76.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.813
  • 30 Mar 1478.027
  • 30 Mar 1475.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elbistan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,7
  • %52,7
  • %52,7
  • %52,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • Diğer
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %3,7
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,9
  • %3,7
  • %1,7
  • %0,9
  • %0,9
Tüm Partiler
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Gürbüz AK Parti
  • Abdullah Paksoy İYİ Parti
  • İbrahim Alagöz BBP
  • Hüseyin Yıldız HDP
  • Sami Polat SP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen95.987
  • Kullanılan oy79.344
  • Geçerli oy76.848
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.813
  • 30 Mar 1478.027
  • 30 Mar 1475.163
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elbistan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ELBİSTAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 339 / 339
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %52,7
    40.462 oy
  • %43,7
    33.568 oy
  • %52,7
    40.462 oy
  • %43,7
    33.568 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    35.234 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,9
    35.234 oy
  • %0
  • BBP
  • HDP
  • %1,7
    1.331 oy
  • %0,9
    685 oy
  • %1,7
    1.331 oy
  • %0,9
    685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    664 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,9
    654 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %0,9
    654 oy
  • %0,2
    148 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    753 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %1
    753 oy
  • %0,2
    131 oy

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.596 / 2.596
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • %67,6
    422.222 oy
  • %27,3
    170.407 oy
  • %2,1
    13.145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • %58,8
    349.763 oy
  • %6,3
    37.534 oy
  • %1,3
    7.437 oy
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • %1,2
    7.628 oy
  • %0,9
    5.412 oy
  • %0,5
    3.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • %0
  • %0,1
    758 oy
  • %1,3
    7.698 oy
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.857 oy
  • %0,1
    888 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    181.053 oy
  • %0
  • %0
  • %30,5
    181.053 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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