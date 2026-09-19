Seçim Zonguldak ALAPLI Seçim Sonuçları – ALAPLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak ALAPLI

Nuri Tekin

CHP
%61,2
6.965 oy

Mehmet Celil Uzun

AK Parti
%35,3
4.022 oy

Diğer

%4
401 oy
Zonguldak - ALAPLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %61,2
  • %35,3
  • %2,5
  • %0,5
  • %0,4
  • %61,2
  • %35,3
  • %2,5
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %45,6
  • %3,6
  • %2,3
  • %0,2
  • %47,5
  • %45,6
  • %3,6
  • %2,3
  • %0,2
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Tekin CHP
  • Mehmet Celil Uzun AK Parti
  • Ali Demir MHP
  • Erhan Uslu SP
  • İrfan Türkyılmaz DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen13.611
  • Kullanılan oy11.753
  • Geçerli oy11.388
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.108
  • 30 Mar 1411.557
  • 30 Mar 1411.220
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaplı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • %61,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,8
  • %35,3
  • %2,5
  • %37,8
  • %35,3
  • %2,5
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
  • %1
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
ALAPLI
yukleniyor
ÇAYCUMA
yukleniyor
DEVREK
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÖKÇEBEY
yukleniyor
KİLİMLİ
yukleniyor
KOZLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Tekin CHP
  • Mehmet Celil Uzun AK Parti
  • Ali Demir MHP
  • Erhan Uslu SP
  • İrfan Türkyılmaz DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen13.611
  • Kullanılan oy11.753
  • Geçerli oy11.388
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.108
  • 30 Mar 1411.557
  • 30 Mar 1411.220
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaplı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALAPLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %61,2
    6.965 oy
  • %35,3
    4.022 oy
  • %61,2
    6.965 oy
  • %35,3
    4.022 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    5.326 oy
  • %45,6
    5.117 oy
  • %47,5
    5.326 oy
  • %45,6
    5.117 oy
  • MHP
  • SP
  • %2,5
    288 oy
  • %0,5
    60 oy
  • %2,5
    288 oy
  • %0,5
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,6
    408 oy
  • %2,3
    258 oy
  • %3,6
    408 oy
  • %2,3
    258 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,4
    43 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,4
    43 oy
  • %0,1
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    26 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0,1
    11 oy

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 242 / 242
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • %42,5
    25.125 oy
  • %39,2
    23.152 oy
  • %15,1
    8.912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • %1,9
    1.147 oy
  • %0,7
    417 oy
  • %0,2
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    141 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3