31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin GÜLNAR
Alpaslan Ünüvar
MHP
%49,2
8.760 oy
Mehmet Kale
CHP
%44
7.840 oy
Diğer
%7
1.203 oy
Mersin - GÜLNAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 97 / 97
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Alpaslan Ünüvar MHP
- Mehmet Kale CHP
- Ahmet Sarı İYİ Parti
- Ercan Şahin SP
- Mustafa Kemal Tekin DSP
- Katılım oranı % 91,6
- Toplam seçmen20.267
- Kullanılan oy18.558
- Geçerli oy17.803
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.505
- 30 Mar 1418.058
- 30 Mar 1417.014
- Açılan sandık
- 97 / 97
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Alpaslan Ünüvar MHP
- Mehmet Kale CHP
- Ahmet Sarı İYİ Parti
- Ercan Şahin SP
- Mustafa Kemal Tekin DSP
- Katılım oranı % 91,6
- Toplam seçmen20.267
- Kullanılan oy18.558
- Geçerli oy17.803
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.505
- 30 Mar 1418.058
- 30 Mar 1417.014
GÜLNAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 97 / 97
- %100
Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkdenizMustafa Muhammet Gültak % 100 % 34,3 % 0 % 28,4 % 0 % 31,6 % 4,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdeniz Mustafa Muhammet Gültak % 100 % 34,29 % 0 % 28,44 % 0 % 31,55 % 4,28 DP
- Akdeniz (30 Mar 2014) Mehmet Fazıl Türk % 24,48 % 13,91 % 29,65 % 0 % 29,76 % 0,65 BTP
-
AnamurHidayet Kılınç % 100 % 0 % 44,7 % 35,9 % 17,3 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANAMUR Hidayet Kılınç % 100 % 0 % 44,74 % 35,93 % 17,27 % 0 % 1,5 DP
- ANAMUR (30 Mar 2014) Mehmet Türe % 30,27 % 38,36 % 29,73 % 0 % 0 % 0,5 SP
-
AydıncıkFerat Aktan % 100 % 43,8 % 0 % 35,2 % 20 % 0 % 0,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYDINCIK Ferat Aktan % 100 % 43,75 % 0 % 35,23 % 20,04 % 0 % 0,36 DSP
- AYDINCIK (30 Mar 2014) Ferat Aktan % 41,88 % 33,26 % 23,6 % 0 % 0 % 0,57 SP
-
BozyazıMustafa Çetinkaya % 100 % 0 % 46,9 % 5,8 % 46,5 % 0 % 0,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZYAZI Mustafa Çetinkaya % 100 % 0 % 46,91 % 5,82 % 46,54 % 0 % 0,27 DSP
- BOZYAZI (30 Mar 2014) Mehmet Ballı % 41,04 % 43,13 % 12,61 % 0 % 0 % 2,14 DP
-
Çamlıyaylaİsmail Tepebağlı % 100 % 0 % 52,4 % 10,2 % 33,1 % 0 % 3,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMLIYAYLA İsmail Tepebağlı % 100 % 0 % 52,39 % 10,18 % 33,15 % 0 % 3,16 DP
- ÇAMLIYAYLA (30 Mar 2014) İsmail Tepebağlı % 39,93 % 40,3 % 16,8 % 0 % 0 % 0,85 BBP
-
ErdemliMükerrem Tollu % 100 % 0 % 42,1 % 9,3 % 21 % 0 % 24,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERDEMLİ Mükerrem Tollu % 100 % 0 % 42,07 % 9,3 % 21,04 % 0 % 24,66 DP
- ERDEMLİ (30 Mar 2014) Mükerrem Tollu % 42,18 % 48,71 % 5,51 % 0 % 1,39 % 1,25 SP
-
GülnarAlpaslan Ünüvar % 100 % 0 % 49,2 % 44 % 6,1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜLNAR Alpaslan Ünüvar % 100 % 0 % 49,21 % 44,04 % 6,08 % 0 % 0,38 SP
- GÜLNAR (30 Mar 2014) Ahmet Günel % 33,3 % 34,06 % 16,93 % 0 % 0 % 13,11 DP
-
MezitliNeşet Tarhan % 100 % 0 % 36,6 % 56,6 % 4 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MEZİTLİ Neşet Tarhan % 100 % 0 % 36,57 % 56,65 % 4,03 % 0 % 1,55 DP
- MEZİTLİ (30 Mar 2014) Neşet Tarhan % 23,79 % 26,06 % 43,79 % 0 % 4,72 % 0,46 SP
-
MutVolkan Şeker % 100 % 0 % 46,5 % 19,9 % 31,8 % 0 % 0,7 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUT Volkan Şeker % 100 % 0 % 46,51 % 19,89 % 31,81 % 0 % 0,72 TKP
- MUT (30 Mar 2014) Nebi Yılmaz % 33,22 % 38,96 % 25,98 % 0 % 0 % 1,33 SP
-
SilifkeMücahit Aktan % 100 % 0 % 44 % 37,3 % 15,8 % 0 % 2,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİLİFKE Mücahit Aktan % 100 % 0 % 43,98 % 37,35 % 15,76 % 0 % 2,25 DP
- SİLİFKE (30 Mar 2014) Mustafa Turgut % 31,14 % 31,93 % 34,82 % 0 % 0,29 % 0,76 SP
-
TarsusHaluk Bozdoğan % 100 % 0 % 41,5 % 48,4 % 6,8 % 0 % 2,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TARSUS Haluk Bozdoğan % 100 % 0 % 41,53 % 48,36 % 6,76 % 0 % 2,12 DP
- TARSUS (30 Mar 2014) Şevket Can % 20,02 % 35,74 % 31,4 % 0 % 10,32 % 0,76 SP
-
ToroslarAtsız Afşın Yılmaz % 100 % 0 % 41,7 % 37,7 % 16,6 % 0 % 2,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOROSLAR Atsız Afşın Yılmaz % 100 % 0 % 41,75 % 37,69 % 16,63 % 0 % 2,12 DP
- TOROSLAR (30 Mar 2014) Hamit Tuna % 26,88 % 35,93 % 16,03 % 0 % 18,25 % 0,93 SP
-
YenişehirAbdullah Özyiğit % 100 % 27,5 % 0 % 63,5 % 5,5 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİŞEHİR Abdullah Özyiğit % 100 % 27,55 % 0 % 63,55 % 5,48 % 0 % 2 DP
- YENİŞEHİR (30 Mar 2014) İbrahim Genç % 20,69 % 24,59 % 42,81 % 0 % 10,08 % 0,4 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.155 / 4.155
- %100
-
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