Seçim Mersin GÜLNAR Seçim Sonuçları – GÜLNAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin GÜLNAR

Alpaslan Ünüvar

MHP
%49,2
8.760 oy

Mehmet Kale

CHP
%44
7.840 oy

Diğer

%7
1.203 oy
Mersin - GÜLNAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %49,2
  • %44
  • %6,1
  • %0,4
  • %0,2
  • %49,2
  • %44
  • %6,1
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
  • %16,9
  • %0
  • %2,3
  • %0
  • %34,1
  • %16,9
  • %0
  • %2,3
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpaslan Ünüvar MHP
  • Mehmet Kale CHP
  • Ahmet Sarı İYİ Parti
  • Ercan Şahin SP
  • Mustafa Kemal Tekin DSP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen20.267
  • Kullanılan oy18.558
  • Geçerli oy17.803
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.505
  • 30 Mar 1418.058
  • 30 Mar 1417.014
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülnar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,1
  • %44
  • %6,1
  • %50,1
  • %44
  • %6,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • %49,2
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpaslan Ünüvar MHP
  • Mehmet Kale CHP
  • Ahmet Sarı İYİ Parti
  • Ercan Şahin SP
  • Mustafa Kemal Tekin DSP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen20.267
  • Kullanılan oy18.558
  • Geçerli oy17.803
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.505
  • 30 Mar 1418.058
  • 30 Mar 1417.014
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülnar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜLNAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %49,2
    8.760 oy
  • %44
    7.840 oy
  • %49,2
    8.760 oy
  • %44
    7.840 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
    5.795 oy
  • %16,9
    2.881 oy
  • %34,1
    5.795 oy
  • %16,9
    2.881 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %6,1
    1.083 oy
  • %0,4
    67 oy
  • %6,1
    1.083 oy
  • %0,4
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    388 oy
  • %0
  • %2,3
    388 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,2
    34 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0,1
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %0
  • %0,3
    53 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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