Seçim Mersin ÇAMLIYAYLA Seçim Sonuçları – ÇAMLIYAYLA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mersin ÇAMLIYAYLA

İsmail Tepebağlı

MHP
%52,4
3.316 oy

Mehmet Fatih Sofu

İYİ Parti
%33,1
2.098 oy

Diğer

%15
915 oy
Mersin - ÇAMLIYAYLA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DP
  • DSP
  • %52,4
  • %33,1
  • %10,2
  • %3,2
  • %0,4
  • %52,4
  • %33,1
  • %10,2
  • %3,2
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
  • %0
  • %16,8
  • %0,3
  • %0
  • %40,3
  • %0
  • %16,8
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
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ANAMUR
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AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Tepebağlı MHP
  • Mehmet Fatih Sofu İYİ Parti
  • İslam Sarı CHP
  • Durmuş İşiaçık DP
  • Alp Erdem DSP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen7.264
  • Kullanılan oy6.715
  • Geçerli oy6.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.981
  • 30 Mar 146.579
  • 30 Mar 146.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %52,4
  • %52,4
  • %52,4
  • %52,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,3
  • %33,1
  • %10,2
  • %43,3
  • %33,1
  • %10,2
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %4,3
  • %3,2
  • %0,4
  • %0,3
  • %4,3
  • %3,2
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
ANAMUR
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOZYAZI
yukleniyor
ÇAMLIYAYLA
yukleniyor
ERDEMLİ
yukleniyor
GÜLNAR
yukleniyor
MEZİTLİ
yukleniyor
MUT
yukleniyor
SİLİFKE
yukleniyor
TARSUS
yukleniyor
TOROSLAR
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Tepebağlı MHP
  • Mehmet Fatih Sofu İYİ Parti
  • İslam Sarı CHP
  • Durmuş İşiaçık DP
  • Alp Erdem DSP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen7.264
  • Kullanılan oy6.715
  • Geçerli oy6.329
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.981
  • 30 Mar 146.579
  • 30 Mar 146.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAMLIYAYLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %52,4
    3.316 oy
  • %33,1
    2.098 oy
  • %10,2
    644 oy
  • %52,4
    3.316 oy
  • %33,1
    2.098 oy
  • %10,2
    644 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
    2.509 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,8
    1.046 oy
  • %40,3
    2.509 oy
  • %0
  • %16,8
    1.046 oy
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %3,2
    200 oy
  • %0,4
    25 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %3,2
    200 oy
  • %0,4
    25 oy
  • %0,3
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    49 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,8
    49 oy
  • %0,3
    16 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.155 / 4.155
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • %45,1
    477.015 oy
  • %41
    433.666 oy
  • %12
    127.167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • %0,7
    7.202 oy
  • %0,4
    4.719 oy
  • %0,4
    3.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.187 oy
  • %0,2
    1.939 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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