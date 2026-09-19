Seçim Tekirdağ SÜLEYMANPAŞA Seçim Sonuçları – SÜLEYMANPAŞA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ SÜLEYMANPAŞA

Cüneyt Yüksel

AK Parti
%48,5
58.966 oy

Mehmet Ekrem Eşkinat

CHP
%47,7
57.952 oy

Diğer

%3
4.599 oy
Tekirdağ - SÜLEYMANPAŞA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • HDP
  • %48,5
  • %47,7
  • %1
  • %0,9
  • %0,8
  • %48,5
  • %47,7
  • %1
  • %0,9
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
  • %40,3
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %33
  • %40,3
  • %0,7
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cüneyt Yüksel AK Parti
  • Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
  • Atakan Yaşar SP
  • Seçkin Yunusoğlu DSP
  • Kasım Gür HDP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen147.810
  • Kullanılan oy124.795
  • Geçerli oy121.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.577
  • 30 Mar 14119.205
  • 30 Mar 14114.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Süleymanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %47,7
  • %47,7
  • %47,7
  • %47,7
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • HDP
  • %3,8
  • %1
  • %0,9
  • %0,8
  • %3,8
  • %1
  • %0,9
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cüneyt Yüksel AK Parti
  • Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
  • Atakan Yaşar SP
  • Seçkin Yunusoğlu DSP
  • Kasım Gür HDP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen147.810
  • Kullanılan oy124.795
  • Geçerli oy121.517
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.577
  • 30 Mar 14119.205
  • 30 Mar 14114.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Süleymanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SÜLEYMANPAŞA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %48,5
    58.966 oy
  • %47,7
    57.952 oy
  • %1
    1.243 oy
  • %48,5
    58.966 oy
  • %47,7
    57.952 oy
  • %1
    1.243 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
    37.822 oy
  • %40,3
    46.187 oy
  • %0,7
    763 oy
  • %33
    37.822 oy
  • %40,3
    46.187 oy
  • %0,7
    763 oy
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • %0,9
    1.034 oy
  • %0,8
    964 oy
  • %0,4
    520 oy
  • %0,9
    1.034 oy
  • %0,8
    964 oy
  • %0,4
    520 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.095 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.095 oy
  • DP
  • VP
  • BTP
  • %0,4
    500 oy
  • %0,2
    203 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,4
    500 oy
  • %0,2
    203 oy
  • %0,1
    135 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    474 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,4
    474 oy
  • %0
  • %0,1
    139 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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