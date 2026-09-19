Seçim Tekirdağ ÇERKEZKÖY Seçim Sonuçları – ÇERKEZKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ ÇERKEZKÖY

Vahap Akay

CHP
%50,2
46.545 oy

Süleyman Kozuva

AK Parti
%44,6
41.400 oy

Diğer

%5
4.783 oy
Tekirdağ - ÇERKEZKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %50,2
  • %44,6
  • %3
  • %1,1
  • %0,6
  • %50,2
  • %44,6
  • %3
  • %1,1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,9
  • %37,8
  • %0
  • %4,1
  • %1,3
  • %40,9
  • %37,8
  • %0
  • %4,1
  • %1,3
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Akay CHP
  • Süleyman Kozuva AK Parti
  • Barış Kırmızıtaş HDP
  • Yılmaz Bulut BBP
  • Erol Kaya SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen112.048
  • Kullanılan oy95.105
  • Geçerli oy92.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.262
  • 30 Mar 1469.016
  • 30 Mar 1465.796
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkezköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,2
  • %50,2
  • %50,2
  • %50,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %5,2
  • %3
  • %1,1
  • %0,6
  • %5,2
  • %3
  • %1,1
  • %0,6
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Akay CHP
  • Süleyman Kozuva AK Parti
  • Barış Kırmızıtaş HDP
  • Yılmaz Bulut BBP
  • Erol Kaya SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen112.048
  • Kullanılan oy95.105
  • Geçerli oy92.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.262
  • 30 Mar 1469.016
  • 30 Mar 1465.796
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkezköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇERKEZKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • %50,2
    46.545 oy
  • %44,6
    41.400 oy
  • %3
    2.752 oy
  • %50,2
    46.545 oy
  • %44,6
    41.400 oy
  • %3
    2.752 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,9
    26.884 oy
  • %37,8
    24.902 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,9
    26.884 oy
  • %37,8
    24.902 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,1
    1.052 oy
  • %0,6
    555 oy
  • %0,4
    366 oy
  • %1,1
    1.052 oy
  • %0,6
    555 oy
  • %0,4
    366 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,1
    2.709 oy
  • %1,3
    829 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    2.709 oy
  • %1,3
    829 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    58 oy
  • %0,1
    58 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    173 oy
  • %0,3
    173 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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