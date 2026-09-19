31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ ÇERKEZKÖY
Vahap Akay
CHP
%50,2
46.545 oy
Süleyman Kozuva
AK Parti
%44,6
41.400 oy
Diğer
%5
4.783 oy
Tekirdağ - ÇERKEZKÖY İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 330 / 330
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahap Akay CHP
- Süleyman Kozuva AK Parti
- Barış Kırmızıtaş HDP
- Yılmaz Bulut BBP
- Erol Kaya SP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen112.048
- Kullanılan oy95.105
- Geçerli oy92.728
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1476.262
- 30 Mar 1469.016
- 30 Mar 1465.796
- Açılan sandık
- 330 / 330
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahap Akay CHP
- Süleyman Kozuva AK Parti
- Barış Kırmızıtaş HDP
- Yılmaz Bulut BBP
- Erol Kaya SP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen112.048
- Kullanılan oy95.105
- Geçerli oy92.728
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1476.262
- 30 Mar 1469.016
- 30 Mar 1465.796
ÇERKEZKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 330 / 330
- %100
Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ÇerkezköyVahap Akay % 100 % 44,6 % 0 % 50,2 % 0 % 3 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇERKEZKÖY Vahap Akay % 100 % 44,65 % 0 % 50,2 % 0 % 2,97 % 1,13 BBP
- ÇERKEZKÖY (30 Mar 2014) Vahap Akay % 37,85 % 11,85 % 40,86 % 0 % 0 % 4,12 BBP
-
ÇorluAhmet Sarıkurt % 100 % 39,8 % 0 % 50,9 % 4,6 % 2,3 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇORLU Ahmet Sarıkurt % 100 % 39,79 % 0 % 50,87 % 4,62 % 2,32 % 1,09 BBP
- ÇORLU (30 Mar 2014) Ünal Baysan % 34,94 % 9,33 % 51,02 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
-
ErgeneRasim Yüksel % 100 % 40,3 % 0 % 47,8 % 0 % 2,7 % 7,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERGENE Rasim Yüksel % 100 % 40,29 % 0 % 47,84 % 0 % 2,69 % 7,69 DSP
- ERGENE (30 Mar 2014) Rasim Yüksel % 35,49 % 17,53 % 37,75 % 0 % 0 % 5,3 DSP
-
HayraboluOsman İnan % 100 % 49,2 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAYRABOLU Osman İnan % 100 % 49,21 % 0 % 48,56 % 0 % 0 % 1,63 DP
- HAYRABOLU (30 Mar 2014) Fehmi Altayoğlu % 30,16 % 31,22 % 37,3 % 0 % 0 % 0,73 DP
-
KapaklıMustafa Çetin % 100 % 54 % 0 % 41,1 % 0 % 1,9 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAPAKLI Mustafa Çetin % 100 % 53,96 % 0 % 41,12 % 0 % 1,86 % 1,54 BBP
- KAPAKLI (30 Mar 2014) İrfan Mandalı % 39,9 % 6,98 % 47,65 % 0 % 0 % 2,27 DP
-
MalkaraUlaş Yurdakul % 100 % 47,7 % 0 % 49,9 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MALKARA Ulaş Yurdakul % 100 % 47,74 % 0 % 49,95 % 0 % 0 % 0,96 SP
- MALKARA (30 Mar 2014) Ulaş Yurdakul % 30,67 % 21,88 % 44,88 % 0 % 0 % 1,1 SP
-
MarmaraereğlisiHikmet Ata % 100 % 26,3 % 0 % 35,9 % 0 % 0 % 37 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MARMARAEREĞLİSİ Hikmet Ata % 100 % 26,27 % 0 % 35,93 % 0 % 0 % 37,03 DSP
- MARMARAEREĞLİSİ (30 Mar 2014) İbrahim Uyan % 44,76 % 2,76 % 47,1 % 0 % 0 % 3,91 Bağımsız
-
MuratlıNebi Tepe % 100 % 0 % 43,3 % 47,4 % 7,3 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MURATLI Nebi Tepe % 100 % 0 % 43,29 % 47,39 % 7,29 % 0 % 1,03 SP
- MURATLI (30 Mar 2014) Nebi Tepe % 28,37 % 13,4 % 47,79 % 0 % 0 % 6,52 DP
-
SarayÖzgen Erkiş % 100 % 0 % 25 % 57,7 % 15,2 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAY Özgen Erkiş % 100 % 0 % 25,02 % 57,71 % 15,22 % 0 % 1,11 SP
- SARAY (30 Mar 2014) Nazmi Çoban % 28,38 % 30,16 % 37,65 % 0 % 0 % 2,54 DP
-
SüleymanpaşaCüneyt Yüksel % 100 % 48,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0,8 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜLEYMANPAŞA Cüneyt Yüksel % 100 % 48,52 % 0 % 47,69 % 0 % 0,79 % 1,02 SP
- SÜLEYMANPAŞA (30 Mar 2014) Mehmet Ekrem Eşkinat % 33 % 23,34 % 40,3 % 0 % 0 % 0,96 BBP
-
ŞarköyAlpay Var % 100 % 46,1 % 0 % 52,3 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞARKÖY Alpay Var % 100 % 46,13 % 0 % 52,27 % 0 % 0 % 0,65 SP
- ŞARKÖY (30 Mar 2014) Süleyman Altınok % 32,05 % 10,96 % 54,84 % 0 % 0 % 0,95 İP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.360 / 2.360
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi