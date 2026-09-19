Seçim Tekirdağ ÇORLU Seçim Sonuçları – ÇORLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tekirdağ ÇORLU

Ahmet Sarıkurt

CHP
%50,9
77.657 oy

Serkan Ercili

AK Parti
%39,8
60.743 oy

Diğer

%9
14.271 oy
Tekirdağ - ÇORLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 562 / 562
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %50,9
  • %39,8
  • %4,6
  • %2,3
  • %1,1
  • %50,9
  • %39,8
  • %4,6
  • %2,3
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %34,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %51
  • %34,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sarıkurt CHP
  • Serkan Ercili AK Parti
  • Erkan Düzenli İYİ Parti
  • Ceylan Deniz Adıyaman HDP
  • İsmail Ceylan BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen188.815
  • Kullanılan oy156.546
  • Geçerli oy152.671
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.972
  • 30 Mar 14143.428
  • 30 Mar 14136.931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 562 / 562
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,5
  • %50,9
  • %4,6
  • %55,5
  • %50,9
  • %4,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,8
  • %39,8
  • %39,8
  • %39,8
  • Diğer
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %4,7
  • %2,3
  • %1,1
  • %0,8
  • %4,7
  • %2,3
  • %1,1
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
ÇERKEZKÖY
yukleniyor
ÇORLU
yukleniyor
ERGENE
yukleniyor
HAYRABOLU
yukleniyor
KAPAKLI
yukleniyor
MALKARA
yukleniyor
MARMARAEREĞLİSİ
yukleniyor
MURATLI
yukleniyor
SARAY
yukleniyor
SÜLEYMANPAŞA
yukleniyor
ŞARKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sarıkurt CHP
  • Serkan Ercili AK Parti
  • Erkan Düzenli İYİ Parti
  • Ceylan Deniz Adıyaman HDP
  • İsmail Ceylan BBP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen188.815
  • Kullanılan oy156.546
  • Geçerli oy152.671
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.972
  • 30 Mar 14143.428
  • 30 Mar 14136.931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇORLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 562 / 562
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %50,9
    77.657 oy
  • %39,8
    60.743 oy
  • %4,6
    7.056 oy
  • %50,9
    77.657 oy
  • %39,8
    60.743 oy
  • %4,6
    7.056 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    69.863 oy
  • %34,9
    47.848 oy
  • %0
    0 oy
  • %51
    69.863 oy
  • %34,9
    47.848 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %2,3
    3.539 oy
  • %1,1
    1.658 oy
  • %0,8
    1.240 oy
  • %2,3
    3.539 oy
  • %1,1
    1.658 oy
  • %0,8
    1.240 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.118 oy
  • %0,4
    607 oy
  • %0
  • %0,8
    1.118 oy
  • %0,4
    607 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    352 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    186 oy
  • %0,2
    352 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    159 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.360 / 2.360
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • %51,2
    318.246 oy
  • %43,8
    272.619 oy
  • %1,9
    11.708 oy
  • %1,1
    7.009 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • %1
    6.181 oy
  • %0,4
    2.373 oy
  • %0,2
    1.156 oy
  • %0,2
    1.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,1
    920 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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