Seçim Yalova TERMAL Seçim Sonuçları – TERMAL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova TERMAL

Hüseyin Sinan Acar

AK Parti
%50,3
1.253 oy

İbrahim Taner

İYİ Parti
%46,9
1.168 oy

Diğer

%3
69 oy
Yalova - TERMAL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %50,3
  • %46,9
  • %1,5
  • %1
  • %0,2
  • %50,3
  • %46,9
  • %1,5
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
  • %0
  • %41,5
  • %0,8
  • %6,8
  • %50,4
  • %0
  • %41,5
  • %0,8
  • %6,8
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sinan Acar AK Parti
  • İbrahim Taner İYİ Parti
  • Selcuk Can Uslu CHP
  • Burak Sevengil MHP
  • Doğan Doğru SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen2.773
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.557
  • 30 Mar 142.425
  • 30 Mar 142.358
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Termal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,4
  • %50,3
  • %1
  • %51,4
  • %50,3
  • %1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,4
  • %46,9
  • %1,5
  • %48,4
  • %46,9
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sinan Acar AK Parti
  • İbrahim Taner İYİ Parti
  • Selcuk Can Uslu CHP
  • Burak Sevengil MHP
  • Doğan Doğru SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen2.773
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.557
  • 30 Mar 142.425
  • 30 Mar 142.358
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Termal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TERMAL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %50,3
    1.253 oy
  • %46,9
    1.168 oy
  • %50,3
    1.253 oy
  • %46,9
    1.168 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
    1.189 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,4
    1.189 oy
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %1,5
    37 oy
  • %1
    26 oy
  • %1,5
    37 oy
  • %1
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
    978 oy
  • %0,8
    19 oy
  • %41,5
    978 oy
  • %0,8
    19 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,8
    161 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %6,8
    161 oy
  • %0,1
    3 oy

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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