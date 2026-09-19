Seçim Yalova ÇINARCIK Seçim Sonuçları – ÇINARCIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yalova ÇINARCIK

Numan Soyer

AK Parti
%49,2
4.843 oy

Avni Kurt

CHP
%49
4.827 oy

Diğer

%2
183 oy
Yalova - ÇINARCIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %49,2
  • %49
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %49,2
  • %49
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,2
  • %54,2
  • %3,7
  • %0,4
  • %0,1
  • %39,2
  • %54,2
  • %3,7
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Numan Soyer AK Parti
  • Avni Kurt CHP
  • Harun Yorulmaz MHP
  • Yaşar Başkan SP
  • Ramazan Ganiler BTP
  • Katılım oranı % 80,1
  • Toplam seçmen12.671
  • Kullanılan oy10.144
  • Geçerli oy9.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.291
  • 30 Mar 148.704
  • 30 Mar 148.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,3
  • %49,2
  • %1,2
  • %50,3
  • %49,2
  • %1,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %49
  • %49
  • %49
  • %49
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
ALTINOVA
yukleniyor
ARMUTLU
yukleniyor
ÇINARCIK
yukleniyor
ÇİFTLİKKÖY
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TERMAL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Numan Soyer AK Parti
  • Avni Kurt CHP
  • Harun Yorulmaz MHP
  • Yaşar Başkan SP
  • Ramazan Ganiler BTP
  • Katılım oranı % 80,1
  • Toplam seçmen12.671
  • Kullanılan oy10.144
  • Geçerli oy9.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.291
  • 30 Mar 148.704
  • 30 Mar 148.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇINARCIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,2
    4.843 oy
  • %49
    4.827 oy
  • %49,2
    4.843 oy
  • %49
    4.827 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,2
    3.293 oy
  • %54,2
    4.551 oy
  • %39,2
    3.293 oy
  • %54,2
    4.551 oy
  • MHP
  • SP
  • %1,2
    116 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %1,2
    116 oy
  • %0,4
    40 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    312 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %3,7
    312 oy
  • %0,4
    33 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    935 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • HDP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    194 oy
  • %0,1
    88 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %5,4
    3.370 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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