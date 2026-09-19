Seçim Mardin ÖMERLİ Seçim Sonuçları – ÖMERLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin ÖMERLİ

Hüsamettin Altındağ

AK Parti
%59,7
4.629 oy

Cuma Turğay

HDP
%28
2.171 oy

Diğer

%12
956 oy
Mardin - ÖMERLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %59,7
  • %28
  • %10,7
  • %0,7
  • %0,6
  • %59,7
  • %28
  • %10,7
  • %0,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
  • %35,7
  • %28,3
  • %0
  • %0,7
  • %34,1
  • %35,7
  • %28,3
  • %0
  • %0,7
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ÖMERLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Altındağ AK Parti
  • Cuma Turğay HDP
  • Servet Cemiloğlu SP
  • Rıdvan Özoğurlu İYİ Parti
  • Şakin Altundağ CHP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen9.315
  • Kullanılan oy8.276
  • Geçerli oy7.756
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.600
  • 30 Mar 147.553
  • 30 Mar 147.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ömerli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59,7
  • %59,7
  • %59,7
  • %59,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,6
  • %1,3
  • %0,7
  • %0,6
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %39
  • %28
  • %10,7
  • %0,2
  • %39
  • %28
  • %10,7
  • %0,2
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Altındağ AK Parti
  • Cuma Turğay HDP
  • Servet Cemiloğlu SP
  • Rıdvan Özoğurlu İYİ Parti
  • Şakin Altundağ CHP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen9.315
  • Kullanılan oy8.276
  • Geçerli oy7.756
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.600
  • 30 Mar 147.553
  • 30 Mar 147.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ömerli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÖMERLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • %59,7
    4.629 oy
  • %28
    2.171 oy
  • %10,7
    829 oy
  • %59,7
    4.629 oy
  • %28
    2.171 oy
  • %10,7
    829 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
    2.434 oy
  • %35,7
    2.550 oy
  • %28,3
    2.023 oy
  • %34,1
    2.434 oy
  • %35,7
    2.550 oy
  • %28,3
    2.023 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,7
    53 oy
  • %0,6
    47 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,6
    47 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    53 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3