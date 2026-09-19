Seçim Mardin MAZIDAĞI Seçim Sonuçları – MAZIDAĞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin MAZIDAĞI

Nalan Özaydın

HDP
%56,4
9.579 oy

İbrahim Atlı

AK Parti
%37
6.277 oy

Diğer

%7
1.127 oy
Mardin - MAZIDAĞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %56,4
  • %37
  • %3,5
  • %1,8
  • %1,2
  • %56,4
  • %37
  • %3,5
  • %1,8
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %26,7
  • %1,5
  • %0,3
  • %0
  • %61,7
  • %26,7
  • %1,5
  • %0,3
  • %0
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nalan Özaydın HDP
  • İbrahim Atlı AK Parti
  • Adem Denli CHP
  • Şeyhmus Özkan SP
  • Hasip Erol İYİ Parti
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen21.047
  • Kullanılan oy18.454
  • Geçerli oy16.983
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.760
  • 30 Mar 1414.984
  • 30 Mar 1414.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazıdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %37
  • %37
  • %37
  • %37
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,6
  • %3,5
  • %1,2
  • %4,6
  • %3,5
  • %1,2
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %58,4
  • %56,4
  • %1,8
  • %0,2
  • %58,4
  • %56,4
  • %1,8
  • %0,2
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nalan Özaydın HDP
  • İbrahim Atlı AK Parti
  • Adem Denli CHP
  • Şeyhmus Özkan SP
  • Hasip Erol İYİ Parti
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen21.047
  • Kullanılan oy18.454
  • Geçerli oy16.983
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.760
  • 30 Mar 1414.984
  • 30 Mar 1414.244
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazıdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MAZIDAĞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 92 / 92
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %56,4
    9.579 oy
  • %37
    6.277 oy
  • %56,4
    9.579 oy
  • %37
    6.277 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    8.790 oy
  • %26,7
    3.809 oy
  • %61,7
    8.790 oy
  • %26,7
    3.809 oy
  • CHP
  • SP
  • %3,5
    588 oy
  • %1,8
    314 oy
  • %3,5
    588 oy
  • %1,8
    314 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    208 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %1,5
    208 oy
  • %0,3
    38 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %1,2
    198 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %1,2
    198 oy
  • %0,2
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3