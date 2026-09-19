Seçim Mardin ARTUKLU Seçim Sonuçları – ARTUKLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Mardin ARTUKLU

Abdülkadir Tutaşı

AK Parti
%53,5
42.464 oy

Nurettin Turğay

HDP
%38,4
30.494 oy

Diğer

%9
6.440 oy
Mardin - ARTUKLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • %53,5
  • %38,4
  • %2,4
  • %1,8
  • %1,5
  • %53,5
  • %38,4
  • %2,4
  • %1,8
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
  • %35,7
  • %1
  • %0
  • %0
  • %35,1
  • %35,7
  • %1
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
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DARGEÇİT
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DERİK
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KIZILTEPE
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MAZIDAĞI
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MİDYAT
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülkadir Tutaşı AK Parti
  • Nurettin Turğay HDP
  • Veysi Kara CHP
  • Vejdi Bilek İYİ Parti
  • Nurullah Çokan DP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen103.682
  • Kullanılan oy84.261
  • Geçerli oy79.398
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.536
  • 30 Mar 1474.635
  • 30 Mar 1471.954
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • %53,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,2
  • %2,4
  • %1,8
  • %4,2
  • %2,4
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %42,3
  • %38,4
  • %1,5
  • %1,3
  • %42,3
  • %38,4
  • %1,5
  • %1,3
Tüm Partiler
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdülkadir Tutaşı AK Parti
  • Nurettin Turğay HDP
  • Veysi Kara CHP
  • Vejdi Bilek İYİ Parti
  • Nurullah Çokan DP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen103.682
  • Kullanılan oy84.261
  • Geçerli oy79.398
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1484.536
  • 30 Mar 1474.635
  • 30 Mar 1471.954
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artuklu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARTUKLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %53,5
    42.464 oy
  • %38,4
    30.494 oy
  • %2,4
    1.878 oy
  • %53,5
    42.464 oy
  • %38,4
    30.494 oy
  • %2,4
    1.878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,1
    25.266 oy
  • %35,7
    25.669 oy
  • %1
    724 oy
  • %35,1
    25.266 oy
  • %35,7
    25.669 oy
  • %1
    724 oy
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %1,8
    1.451 oy
  • %1,5
    1.189 oy
  • %1,3
    1.021 oy
  • %1,8
    1.451 oy
  • %1,5
    1.189 oy
  • %1,3
    1.021 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,9
    17.920 oy
  • %0
  • %0
  • %24,9
    17.920 oy
  • BBP
  • BTP
  • %1
    761 oy
  • %0,2
    140 oy
  • %1
    761 oy
  • %0,2
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    478 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    478 oy
  • %0

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.837 / 1.837
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • %56,2
    208.854 oy
  • %38,5
    143.060 oy
  • %1,8
    6.781 oy
  • %1,1
    4.258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • %0
  • %37,4
    129.239 oy
  • %0,9
    3.171 oy
  • %2,6
    8.846 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • %1,1
    4.078 oy
  • %0,3
    1.273 oy
  • %0,3
    1.102 oy
  • %0,2
    760 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    217 oy
  • %0
  • %52,2
    180.420 oy
  • %0
  • %0,1
    217 oy
  • BTP
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • %0,2
    615 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2
    7.048 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    7.048 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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