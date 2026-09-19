Seçim Tunceli ÇEMİŞGEZEK Seçim Sonuçları – ÇEMİŞGEZEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tunceli ÇEMİŞGEZEK

Metin Levent Yıldız

AK Parti
%54
1.231 oy

Hakan Gökalp

MHP
%38,5
878 oy

Diğer

%8
172 oy
Tunceli - ÇEMİŞGEZEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
  • %38,5
  • %6,4
  • %0,7
  • %0,2
  • %54
  • %38,5
  • %6,4
  • %0,7
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %3,9
  • %49,1
  • %0
  • %0,6
  • %44
  • %3,9
  • %49,1
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Levent Yıldız AK Parti
  • Hakan Gökalp MHP
  • Ali Rıza Özçelik CHP
  • Bedrettin Göçer İYİ Parti
  • Osman Melih Gözcü SP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen2.663
  • Kullanılan oy2.369
  • Geçerli oy2.281
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.396
  • 30 Mar 142.157
  • 30 Mar 142.062
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çemişgezek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %92,5
  • %54
  • %38,5
  • %92,5
  • %54
  • %38,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %7,1
  • %6,4
  • %0,7
  • %7,1
  • %6,4
  • %0,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
ÇEMİŞGEZEK
yukleniyor
HOZAT
yukleniyor
MAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NAZIMİYE
yukleniyor
OVACIK
yukleniyor
PERTEK
yukleniyor
PÜLÜMÜR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Levent Yıldız AK Parti
  • Hakan Gökalp MHP
  • Ali Rıza Özçelik CHP
  • Bedrettin Göçer İYİ Parti
  • Osman Melih Gözcü SP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen2.663
  • Kullanılan oy2.369
  • Geçerli oy2.281
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.396
  • 30 Mar 142.157
  • 30 Mar 142.062
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çemişgezek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇEMİŞGEZEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %54
    1.231 oy
  • %38,5
    878 oy
  • %54
    1.231 oy
  • %38,5
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    907 oy
  • %3,9
    80 oy
  • %44
    907 oy
  • %3,9
    80 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,4
    145 oy
  • %0,7
    17 oy
  • %6,4
    145 oy
  • %0,7
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    1.012 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    1.012 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    13 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0,6
    13 oy
  • %0,3
    6 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %0,3
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %1,4
    238 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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