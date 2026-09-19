31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Niğde ALTUNHİSAR
Vedat Kirazcı
MHP
%45,1
925 oy
Abdullah Arıöz
AK Parti
%41,4
849 oy
Diğer
%14
279 oy
Niğde - ALTUNHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vedat Kirazcı MHP
- Abdullah Arıöz AK Parti
- Abdi Mercan CHP
- Durmuş Acer İYİ Parti
- Cengiz Sevinç SP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen2.385
- Kullanılan oy2.144
- Geçerli oy2.053
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.090
- 30 Mar 141.855
- 30 Mar 141.739
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vedat Kirazcı MHP
- Abdullah Arıöz AK Parti
- Abdi Mercan CHP
- Durmuş Acer İYİ Parti
- Cengiz Sevinç SP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen2.385
- Kullanılan oy2.144
- Geçerli oy2.053
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.090
- 30 Mar 141.855
- 30 Mar 141.739
ALTUNHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 9 / 9
- %100
Niğde İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Niğde ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AktaşErdoğan Şevenk % 100 % 18,9 % 47,7 % 33,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKTAŞ Erdoğan Şevenk % 100 % 18,85 % 47,7 % 33,24 % 0 % 0 % 0,2 SP
- AKTAŞ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AlaySafa Erol % 100 % 27,9 % 13,4 % 24 % 13,6 % 0 % 20,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALAY Safa Erol % 100 % 27,86 % 13,44 % 23,95 % 13,58 % 0 % 20,88 BBP
- ALAY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AltunhisarVedat Kirazcı % 100 % 41,4 % 45,1 % 7,8 % 5,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTUNHİSAR Vedat Kirazcı % 100 % 41,35 % 45,06 % 7,84 % 5,21 % 0 % 0,34 SP
- ALTUNHİSAR (30 Mar 2014) Erdal Sarı % 48,65 % 39,62 % 8,74 % 0 % 0 % 1,9 SP
-
AzatlıReşat Bolat % 100 % 51,3 % 0 % 39,1 % 8,6 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AZATLI Reşat Bolat % 100 % 51,3 % 0 % 39,09 % 8,61 % 0 % 0,99 SP
- AZATLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BağlamaMurat Karakuzu % 100 % 0 % 43,5 % 32,9 % 23,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAĞLAMA Murat Karakuzu % 100 % 0 % 43,53 % 32,85 % 23,48 % 0 % 0,14 SP
- BAĞLAMA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BahçeliZafer Tokgöz % 100 % 50,1 % 11,4 % 38,1 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHÇELİ Zafer Tokgöz % 100 % 50,09 % 11,36 % 38,06 % 0 % 0 % 0,49 SP
- BAHÇELİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BorSerkan Baran % 100 % 44 % 38 % 8,1 % 9,1 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOR Serkan Baran % 100 % 43,95 % 38,03 % 8,12 % 9,09 % 0 % 0,62 SP
- BOR (30 Mar 2014) Sıtkı Erat % 49,03 % 44,55 % 3,87 % 0 % 0 % 1,39 SP
-
BozköyÖmer Dalgıç % 100 % 35,4 % 30,9 % 33,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZKÖY Ömer Dalgıç % 100 % 35,4 % 30,92 % 33,5 % 0 % 0 % 0,19 SP
- BOZKÖY (30 Mar 2014) Ramazan Kanel % 31,1 % 50,48 % 18,42 % 0 % 0 % 0
-
ÇamardıYavuz Soylu % 100 % 51,8 % 42,5 % 1,6 % 3,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMARDI Yavuz Soylu % 100 % 51,78 % 42,54 % 1,62 % 3,45 % 0 % 0,49 SP
- ÇAMARDI (30 Mar 2014) Yavuz Soylu % 48,65 % 20,52 % 29,68 % 0 % 0 % 0,61 SP
-
ÇiftlikSerkan Güzel % 100 % 45 % 19,7 % 34,5 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİFTLİK Serkan Güzel % 100 % 44,96 % 19,71 % 34,48 % 0 % 0 % 0,79 SP
- ÇİFTLİK (30 Mar 2014) Serkan Güzel % 34,51 % 41,15 % 23,37 % 0 % 0 % 0,55 BBP
-
ÇukurkuyuAhmet Halisdemir % 100 % 49,2 % 49,9 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇUKURKUYU Ahmet Halisdemir % 100 % 49,22 % 49,87 % 0 % 0 % 0 % 0,91 SP
- ÇUKURKUYU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DeğirmenliYıldıray Tok % 100 % 50,4 % 33,2 % 1,3 % 0 % 0 % 13,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEĞİRMENLİ Yıldıray Tok % 100 % 50,42 % 33,23 % 1,3 % 0 % 0 % 13,14 BBP
- DEĞİRMENLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DivarlıMustafa Balcan % 100 % 35,6 % 39,7 % 17,8 % 3 % 0 % 2,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİVARLI Mustafa Balcan % 100 % 35,62 % 39,71 % 17,81 % 2,99 % 0 % 2,86 BBP
- DİVARLI (30 Mar 2014) Rüstem Cullaz % 40,08 % 33,21 % 26,72 % 0 % 0 % 0
-
DündarlıMustafa Kamar % 100 % 38,4 % 15,3 % 37,1 % 0 % 0 % 8,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜNDARLI Mustafa Kamar % 100 % 38,44 % 15,26 % 37,09 % 0 % 0 % 8,68 Bağımsız
- DÜNDARLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
EdikliErcan Şayhan % 100 % 66,2 % 30,9 % 1,5 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EDİKLİ Ercan Şayhan % 100 % 66,22 % 30,92 % 1,52 % 0 % 0 % 1,35 SP
- EDİKLİ (30 Mar 2014) Ahmet Musalli % 59,34 % 6,57 % 1,03 % 0 % 0 % 31,01 DP
-
GümüşlerRecep Çaymaz % 100 % 43,3 % 55 % 1,2 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞLER Recep Çaymaz % 100 % 43,28 % 55,05 % 1,22 % 0 % 0 % 0,45 SP
- GÜMÜŞLER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HacıabdullahRecep Doğmuş % 100 % 38,7 % 60,8 % 0,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HACIABDULLAH Recep Doğmuş % 100 % 38,67 % 60,84 % 0,21 % 0 % 0 % 0,28 SP
- HACIABDULLAH (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KaraatlıEmin Yılmaz % 100 % 50,3 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAATLI Emin Yılmaz % 100 % 50,3 % 49,36 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
- KARAATLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KarakapıKamil Demiralp % 100 % 52,3 % 47,6 % 0 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAKAPI Kamil Demiralp % 100 % 52,27 % 47,64 % 0 % 0 % 0 % 0,08 SP
- KARAKAPI (30 Mar 2014) Ramazan Ertan % 16,86 % 31,8 % 51,34 % 0 % 0 % 0
-
KeçikalesiLütfi Öztürk % 100 % 48,4 % 51 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEÇİKALESİ Lütfi Öztürk % 100 % 48,36 % 50,99 % 0 % 0 % 0 % 0,65 SP
- KEÇİKALESİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KemerhisarRamazan Oya % 100 % 42,1 % 0 % 43,9 % 0 % 0 % 13,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMERHİSAR Ramazan Oya % 100 % 42,13 % 0 % 43,92 % 0 % 0 % 13,46 Bağımsız
- KEMERHİSAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kiledereİsmail Tereci % 100 % 42,2 % 25,8 % 0,4 % 14 % 0 % 17,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİLEDERE İsmail Tereci % 100 % 42,25 % 25,85 % 0,35 % 13,95 % 0 % 17,32 BBP
- KİLEDERE (30 Mar 2014) Selami Yılmaz % 64,49 % 19,57 % 15,94 % 0 % 0 % 0
-
KonaklıMaksut Özçelik % 100 % 48 % 50,6 % 1,1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONAKLI Maksut Özçelik % 100 % 47,98 % 50,55 % 1,15 % 0 % 0 % 0,32 SP
- KONAKLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezEmrah Özdemir % 100 % 37,1 % 18,6 % 14,6 % 28,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Emrah Özdemir % 100 % 37,13 % 18,57 % 14,61 % 28,12 % 0 % 1,14 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 41,1 % 34,23 % 20,8 % 0 % 0 % 1,89 SP
-
OrhanlıErhan Polat % 100 % 50,2 % 48,7 % 0,9 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORHANLI Erhan Polat % 100 % 50,23 % 48,69 % 0,92 % 0 % 0 % 0,15 SP
- ORHANLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SazlıcaSüleyman Görgülü % 100 % 46,1 % 10,4 % 0,8 % 0 % 0 % 42,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAZLICA Süleyman Görgülü % 100 % 46,11 % 10,38 % 0,82 % 0 % 0 % 42,23 BBP
- SAZLICA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
UlukışlaAli Uğurlu % 100 % 44,3 % 13,1 % 42,1 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUKIŞLA Ali Uğurlu % 100 % 44,33 % 13,11 % 42,07 % 0 % 0 % 0,25 SP
- ULUKIŞLA (30 Mar 2014) Ali Uğurlu % 45,4 % 11,56 % 41,64 % 0 % 0 % 0,58 İP
-
YeşilgölcükRamazan Tuncay % 100 % 30,2 % 30,2 % 39,4 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLGÖLCÜK Ramazan Tuncay % 100 % 30,17 % 30,17 % 39,37 % 0 % 0 % 0,3 SP
- YEŞİLGÖLCÜK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YıldıztepeHacı Güngör % 100 % 39,4 % 3,8 % 32,9 % 23,8 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YILDIZTEPE Hacı Güngör % 100 % 39,43 % 3,82 % 32,91 % 23,76 % 0 % 0,07 SP
- YILDIZTEPE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Niğde Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 287 / 287
- %100
-
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