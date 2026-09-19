Seçim Çanakkale ECEABAT Seçim Sonuçları – ECEABAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çanakkale ECEABAT

Saim Zileli

İYİ Parti
%40,8
1.618 oy

Metin Övün

CHP
%37,6
1.491 oy

Diğer

%21
855 oy
Çanakkale - ECEABAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %40,8
  • %37,6
  • %20,2
  • %1,2
  • %0,2
  • %40,8
  • %37,6
  • %20,2
  • %1,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %33,7
  • %29,5
  • %36,2
  • %0,3
  • %0
  • %33,7
  • %29,5
  • %36,2
  • %0,3
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saim Zileli İYİ Parti
  • Metin Övün CHP
  • Adem Ejder AK Parti
  • Engin Derse MHP
  • Hüseyin Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.580
  • Kullanılan oy4.051
  • Geçerli oy3.964
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.398
  • 30 Mar 144.044
  • 30 Mar 143.913
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eceabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %78,4
  • %40,8
  • %37,6
  • %78,4
  • %40,8
  • %37,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %21,3
  • %20,2
  • %1,2
  • %21,3
  • %20,2
  • %1,2
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
AYVACIK
yukleniyor
BAYRAMİÇ
yukleniyor
BİGA
yukleniyor
BOZCAADA
yukleniyor
ÇAN
yukleniyor
ECEABAT
yukleniyor
EZİNE
yukleniyor
GELİBOLU
yukleniyor
GÖKÇEADA
yukleniyor
LAPSEKİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YENİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saim Zileli İYİ Parti
  • Metin Övün CHP
  • Adem Ejder AK Parti
  • Engin Derse MHP
  • Hüseyin Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.580
  • Kullanılan oy4.051
  • Geçerli oy3.964
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.398
  • 30 Mar 144.044
  • 30 Mar 143.913
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eceabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ECEABAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,8
    1.618 oy
  • %37,6
    1.491 oy
  • %40,8
    1.618 oy
  • %37,6
    1.491 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    1.320 oy
  • %0
  • %33,7
    1.320 oy
  • AK Parti
  • MHP
  • %20,2
    799 oy
  • %1,2
    47 oy
  • %20,2
    799 oy
  • %1,2
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,5
    1.153 oy
  • %36,2
    1.415 oy
  • %29,5
    1.153 oy
  • %36,2
    1.415 oy
  • BTP
  • SP
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    10 oy
  • %0,4
    15 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,4
    15 oy

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 286 / 286
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • %60,7
    46.178 oy
  • %35,6
    27.080 oy
  • %1,3
    990 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,8
    582 oy
  • %0,6
    446 oy
  • %0,4
    279 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,2
    142 oy
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    220 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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