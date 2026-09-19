Seçim Elazığ KOVANCILAR Seçim Sonuçları – KOVANCILAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Elazığ KOVANCILAR

Hacı Akpınar

AK Parti
%45,1
5.142 oy

Mehmet Nuri Çolak

MHP
%33,3
3.788 oy

Diğer

%22
2.459 oy
Elazığ - KOVANCILAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • HDP
  • CHP
  • %45,1
  • %33,3
  • %14,3
  • %5,8
  • %1,4
  • %45,1
  • %33,3
  • %14,3
  • %5,8
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %7,8
  • %26,8
  • %7,1
  • %1,1
  • %51,7
  • %7,8
  • %26,8
  • %7,1
  • %1,1
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Akpınar AK Parti
  • Mehmet Nuri Çolak MHP
  • Yusuf Tangüner SP
  • Ali Haydar Kılıç HDP
  • Fatma Baş CHP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen15.381
  • Kullanılan oy12.010
  • Geçerli oy11.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.150
  • 30 Mar 1411.692
  • 30 Mar 1411.242
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kovancılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %78,4
  • %45,1
  • %33,3
  • %78,4
  • %45,1
  • %33,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %20,2
  • %14,3
  • %5,8
  • %0,1
  • %20,2
  • %14,3
  • %5,8
  • %0,1
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
AĞIN
yukleniyor
ALACAKAYA
yukleniyor
ARICAK
yukleniyor
BASKİL
yukleniyor
KARAKOÇAN
yukleniyor
KEBAN
yukleniyor
KOVANCILAR
yukleniyor
MADEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PALU
yukleniyor
SİVRİCE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Akpınar AK Parti
  • Mehmet Nuri Çolak MHP
  • Yusuf Tangüner SP
  • Ali Haydar Kılıç HDP
  • Fatma Baş CHP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen15.381
  • Kullanılan oy12.010
  • Geçerli oy11.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.150
  • 30 Mar 1411.692
  • 30 Mar 1411.242
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kovancılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KOVANCILAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
    5.142 oy
  • %33,3
    3.788 oy
  • %45,1
    5.142 oy
  • %33,3
    3.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    5.807 oy
  • %7,8
    876 oy
  • %51,7
    5.807 oy
  • %7,8
    876 oy
  • SP
  • HDP
  • %14,3
    1.627 oy
  • %5,8
    659 oy
  • %14,3
    1.627 oy
  • %5,8
    659 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,8
    3.012 oy
  • %7,1
    794 oy
  • %26,8
    3.012 oy
  • %7,1
    794 oy
  • CHP
  • BTP
  • %1,4
    161 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %1,4
    161 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    121 oy
  • %0,3
    37 oy
  • %1,1
    121 oy
  • %0,3
    37 oy

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • %40,4
    72.908 oy
  • %34,5
    62.216 oy
  • %17,1
    30.880 oy
  • %4,8
    8.630 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • HDP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %2,8
    5.023 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • DSP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0,1
    167 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    167 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3