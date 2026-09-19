Seçim Karaman KAZIMKARABEKİR Seçim Sonuçları – KAZIMKARABEKİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Karaman KAZIMKARABEKİR

Recep Boyacıoğlu

MHP
%50
1.044 oy

Ali İhsan Alanlı

AK Parti
%45,1
941 oy

Diğer

%5
103 oy
Karaman - KAZIMKARABEKİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %50
  • %45,1
  • %3
  • %1,2
  • %0,4
  • %50
  • %45,1
  • %3
  • %1,2
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %56
  • %2,3
  • %0
  • %0,7
  • %39,6
  • %56
  • %2,3
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Boyacıoğlu MHP
  • Ali İhsan Alanlı AK Parti
  • Sami Evren CHP
  • Erdem Varım İYİ Parti
  • Mehmet Ali Bayrak SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen2.358
  • Kullanılan oy2.143
  • Geçerli oy2.088
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.275
  • 30 Mar 142.118
  • 30 Mar 142.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kazımkarabekir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %95,1
  • %50
  • %45,1
  • %95,1
  • %50
  • %45,1
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,2
  • %3
  • %1,2
  • %4,2
  • %3
  • %1,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
AYRANCI
yukleniyor
BAŞYAYLA
yukleniyor
ERMENEK
yukleniyor
KAZIMKARABEKİR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARIVELİLER
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Boyacıoğlu MHP
  • Ali İhsan Alanlı AK Parti
  • Sami Evren CHP
  • Erdem Varım İYİ Parti
  • Mehmet Ali Bayrak SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen2.358
  • Kullanılan oy2.143
  • Geçerli oy2.088
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.275
  • 30 Mar 142.118
  • 30 Mar 142.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kazımkarabekir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAZIMKARABEKİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %50
    1.044 oy
  • %45,1
    941 oy
  • %50
    1.044 oy
  • %45,1
    941 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    801 oy
  • %56
    1.132 oy
  • %39,6
    801 oy
  • %56
    1.132 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3
    63 oy
  • %1,2
    25 oy
  • %3
    63 oy
  • %1,2
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    46 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    8 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,3
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    15 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0,7
    15 oy
  • %0,4
    8 oy

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • %39,6
    35.893 oy
  • %38,4
    34.842 oy
  • %16,2
    14.685 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • TKP
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %3,2
    2.926 oy
  • %2,3
    2.096 oy
  • %0,1
    100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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