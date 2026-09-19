Seçim Uşak EŞME Seçim Sonuçları – EŞME Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak EŞME

Hacı Mustafa Çetin

AK Parti
%52,8
4.962 oy

Yılmaz Tozan

CHP
%46,5
4.369 oy

Diğer

%0
64 oy
Uşak - EŞME İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %52,8
  • %46,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %52,8
  • %46,5
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %41,8
  • %0
  • %0,2
  • %50,1
  • %41,8
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
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EŞME
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KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Çetin AK Parti
  • Yılmaz Tozan CHP
  • Seyfullah Kaymak SP
  • Ahmet Kozak BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen11.298
  • Kullanılan oy9.940
  • Geçerli oy9.395
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.461
  • 30 Mar 149.392
  • 30 Mar 149.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eşme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,8
  • %52,8
  • %52,8
  • %52,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %46,5
  • %46,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,7
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Çetin AK Parti
  • Yılmaz Tozan CHP
  • Seyfullah Kaymak SP
  • Ahmet Kozak BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen11.298
  • Kullanılan oy9.940
  • Geçerli oy9.395
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.461
  • 30 Mar 149.392
  • 30 Mar 149.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eşme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EŞME Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %52,8
    4.962 oy
  • %46,5
    4.369 oy
  • %52,8
    4.962 oy
  • %46,5
    4.369 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    4.518 oy
  • %41,8
    3.768 oy
  • %50,1
    4.518 oy
  • %41,8
    3.768 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    36 oy
  • %0,3
    28 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0,3
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
  • %0,2
    18 oy

      Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 474 / 474
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • MHP
      • CHP
      • %39,1
        50.934 oy
      • %37,8
        49.172 oy
      • %10,8
        14.015 oy
      • %10,4
        13.528 oy
      • %39,1
        50.934 oy
      • %37,8
        49.172 oy
      • %10,8
        14.015 oy
      • %10,4
        13.528 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %43,3
        50.858 oy
      • %0
        0 oy
      • %31
        36.436 oy
      • %22,8
        26.791 oy
      • %43,3
        50.858 oy
      • %0
      • %31
        36.436 oy
      • %22,8
        26.791 oy
      • SP
      • DSP
      • DP
      • BTP
      • %1,2
        1.605 oy
      • %0,2
        284 oy
      • %0,2
        258 oy
      • %0,1
        174 oy
      • %1,2
        1.605 oy
      • %0,2
        284 oy
      • %0,2
        258 oy
      • %0,1
        174 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,4
        494 oy
      • %0,4
        442 oy
      • %0,2
        281 oy
      • %0
      • %0,4
        494 oy
      • %0,4
        442 oy
      • %0,2
        281 oy
      • VP
      • TKP
      • %0,1
        133 oy
      • %0,1
        123 oy
      • %0,1
        133 oy
      • %0,1
        123 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        49 oy
      • %0
      • %0
        49 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3