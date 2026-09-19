Seçim Uşak SİVASLI Seçim Sonuçları – SİVASLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Uşak SİVASLI

Hürrüyet Şafak

CHP
%51,3
2.464 oy

Şadan Ülker

AK Parti
%46,1
2.214 oy

Diğer

%3
128 oy
Uşak - SİVASLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %51,3
  • %46,1
  • %2,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %51,3
  • %46,1
  • %2,3
  • %0,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
  • %18,6
  • %0
  • %0,4
  • %0,1
  • %40,8
  • %18,6
  • %0
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hürrüyet Şafak CHP
  • Şadan Ülker AK Parti
  • Ramazan Soydemir İYİ Parti
  • Naci Kahraman DSP
  • Fatih Köle SP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen5.381
  • Kullanılan oy5.034
  • Geçerli oy4.806
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.003
  • 30 Mar 144.680
  • 30 Mar 144.451
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivaslı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,6
  • %51,3
  • %2,3
  • %53,6
  • %51,3
  • %2,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
BANAZ
yukleniyor
EŞME
yukleniyor
KARAHALLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİVASLI
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hürrüyet Şafak CHP
  • Şadan Ülker AK Parti
  • Ramazan Soydemir İYİ Parti
  • Naci Kahraman DSP
  • Fatih Köle SP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen5.381
  • Kullanılan oy5.034
  • Geçerli oy4.806
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.003
  • 30 Mar 144.680
  • 30 Mar 144.451
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivaslı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİVASLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %51,3
    2.464 oy
  • %46,1
    2.214 oy
  • %51,3
    2.464 oy
  • %46,1
    2.214 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
    1.818 oy
  • %18,6
    829 oy
  • %40,8
    1.818 oy
  • %18,6
    829 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %2,3
    110 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %2,3
    110 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0
  • %0,4
    18 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    4 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,2
    9 oy

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • %39,1
    50.934 oy
  • %37,8
    49.172 oy
  • %10,8
    14.015 oy
  • %10,4
    13.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %1,2
    1.605 oy
  • %0,2
    284 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,1
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • %0,4
    494 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,2
    281 oy
  • VP
  • TKP
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • %0,1
    133 oy
  • %0,1
    123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0
    49 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3