Seçim Kırklareli PINARHİSAR Seçim Sonuçları – PINARHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli PINARHİSAR

İhsan Talay

AK Parti
%34
2.368 oy

Münir Çapkur

CHP
%26,7
1.860 oy

Diğer

%39
2.729 oy
Kırklareli - PINARHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • İYİ Parti
  • %34
  • %26,7
  • %21,9
  • %8,7
  • %8,3
  • %34
  • %26,7
  • %21,9
  • %8,7
  • %8,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
  • %39,5
  • %22,1
  • %0
  • %0
  • %31,8
  • %39,5
  • %22,1
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Talay AK Parti
  • Münir Çapkur CHP
  • Nedim Bars MHP
  • Mustafa Cingöz DSP
  • Mehmet Kapılı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen8.018
  • Kullanılan oy7.136
  • Geçerli oy6.957
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.726
  • 30 Mar 147.024
  • 30 Mar 146.832
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,9
  • %34
  • %21,9
  • %55,9
  • %34
  • %21,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %35
  • %26,7
  • %8,3
  • %35
  • %26,7
  • %8,3
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %9,1
  • %8,7
  • %0,3
  • %0,1
  • %9,1
  • %8,7
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Talay AK Parti
  • Münir Çapkur CHP
  • Nedim Bars MHP
  • Mustafa Cingöz DSP
  • Mehmet Kapılı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen8.018
  • Kullanılan oy7.136
  • Geçerli oy6.957
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.726
  • 30 Mar 147.024
  • 30 Mar 146.832
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PINARHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • %34
    2.368 oy
  • %26,7
    1.860 oy
  • %21,9
    1.522 oy
  • %34
    2.368 oy
  • %26,7
    1.860 oy
  • %21,9
    1.522 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
    2.170 oy
  • %39,5
    2.698 oy
  • %22,1
    1.510 oy
  • %31,8
    2.170 oy
  • %39,5
    2.698 oy
  • %22,1
    1.510 oy
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %8,7
    604 oy
  • %8,3
    577 oy
  • %0,3
    19 oy
  • %8,7
    604 oy
  • %8,3
    577 oy
  • %0,3
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    18 oy
  • BTP
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    52 oy
  • %0,8
    52 oy

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3