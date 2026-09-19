Seçim Kırklareli LÜLEBURGAZ Seçim Sonuçları – LÜLEBURGAZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırklareli LÜLEBURGAZ

Murat Gerenli

CHP
%66,5
48.758 oy

Akın Kamacı

AK Parti
%18
13.170 oy

Diğer

%15
11.339 oy
Kırklareli - LÜLEBURGAZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %66,5
  • %18
  • %9,5
  • %4,9
  • %0,9
  • %66,5
  • %18
  • %9,5
  • %4,9
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %20,8
  • %28
  • %0
  • %0,4
  • %49
  • %20,8
  • %28
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
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DEMİRKÖY
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KOFÇAZ
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LÜLEBURGAZ
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MERKEZ
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PEHLİVANKÖY
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PINARHİSAR
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VİZE
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  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Gerenli CHP
  • Akın Kamacı AK Parti
  • Armağan Ayyıldız MHP
  • Mustafa Kalecik İYİ Parti
  • Kenan Apaydın SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen88.584
  • Kullanılan oy74.593
  • Geçerli oy73.267
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.087
  • 30 Mar 1471.325
  • 30 Mar 1468.718
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lüleburgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %71,5
  • %66,5
  • %4,9
  • %71,5
  • %66,5
  • %4,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,4
  • %18
  • %9,5
  • %27,4
  • %18
  • %9,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
BBS DMR MER KOF LÜL PHL PNR VZE
BABAESKİ
yukleniyor
DEMİRKÖY
yukleniyor
KOFÇAZ
yukleniyor
LÜLEBURGAZ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PEHLİVANKÖY
yukleniyor
PINARHİSAR
yukleniyor
VİZE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Gerenli CHP
  • Akın Kamacı AK Parti
  • Armağan Ayyıldız MHP
  • Mustafa Kalecik İYİ Parti
  • Kenan Apaydın SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen88.584
  • Kullanılan oy74.593
  • Geçerli oy73.267
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.087
  • 30 Mar 1471.325
  • 30 Mar 1468.718
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Lüleburgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

LÜLEBURGAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 272 / 272
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %66,5
    48.758 oy
  • %18
    13.170 oy
  • %66,5
    48.758 oy
  • %18
    13.170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    33.657 oy
  • %20,8
    14.279 oy
  • %49
    33.657 oy
  • %20,8
    14.279 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %9,5
    6.929 oy
  • %4,9
    3.600 oy
  • %9,5
    6.929 oy
  • %4,9
    3.600 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28
    19.249 oy
  • %0
    0 oy
  • %28
    19.249 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,9
    684 oy
  • %0,2
    126 oy
  • %0,9
    684 oy
  • %0,2
    126 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    244 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,4
    244 oy
  • %0,1
    61 oy

Kırklareli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırklareli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırklareli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • %37,5
    17.176 oy
  • %36,9
    16.928 oy
  • %21,1
    9.674 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • %0,7
    288 oy
  • %24,4
    10.250 oy
  • %38
    15.972 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • %2,7
    1.243 oy
  • %0,9
    403 oy
  • %0,4
    180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • %0
    20 oy
  • %0,3
    106 oy
  • %0,3
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • AK Parti
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    138 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    14.695 oy
  • %0
  • %0
  • %35
    14.695 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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