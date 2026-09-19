Seçim Bingöl YAYLADERE Seçim Sonuçları – YAYLADERE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bingöl YAYLADERE

Sabri Akyürek

CHP
%50,8
242 oy

Nurettin Barış

AK Parti
%38,7
184 oy

Diğer

%10
50 oy
Bingöl - YAYLADERE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • %50,8
  • %38,7
  • %6,9
  • %3,6
  • %0
  • %50,8
  • %38,7
  • %6,9
  • %3,6
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %29,1
  • %18,4
  • %2,9
  • %0
  • %49,7
  • %29,1
  • %18,4
  • %2,9
  • %0
Tüm Partiler
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SOLHAN
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YAYLADERE
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YEDİSU
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  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sabri Akyürek CHP
  • Nurettin Barış AK Parti
  • Yusuf Bedir HDP
  • Mehmet Duransel MHP
  • Mahmut Aktaş SP
  • Katılım oranı % 66,4
  • Toplam seçmen736
  • Kullanılan oy489
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14610
  • 30 Mar 14501
  • 30 Mar 14485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,8
  • %50,8
  • %50,8
  • %50,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %38,7
  • %3,6
  • %42,2
  • %38,7
  • %3,6
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %6,9
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • %6,9
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER GNÇ KRL KĞI SLH ADK YYL YDS
ADAKLI
yukleniyor
GENÇ
yukleniyor
KARLIOVA
yukleniyor
KİĞI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SOLHAN
yukleniyor
YAYLADERE
yukleniyor
YEDİSU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sabri Akyürek CHP
  • Nurettin Barış AK Parti
  • Yusuf Bedir HDP
  • Mehmet Duransel MHP
  • Mahmut Aktaş SP
  • Katılım oranı % 66,4
  • Toplam seçmen736
  • Kullanılan oy489
  • Geçerli oy476
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14610
  • 30 Mar 14501
  • 30 Mar 14485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAYLADERE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,8
    242 oy
  • %38,7
    184 oy
  • %50,8
    242 oy
  • %38,7
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    241 oy
  • %29,1
    141 oy
  • %49,7
    241 oy
  • %29,1
    141 oy
  • HDP
  • MHP
  • %6,9
    33 oy
  • %3,6
    17 oy
  • %6,9
    33 oy
  • %3,6
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,4
    89 oy
  • %2,9
    14 oy
  • %18,4
    89 oy
  • %2,9
    14 oy
  • SP
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Bingöl İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bingöl ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bingöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 224 / 224
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • %38,6
    18.954 oy
  • %30,4
    14.948 oy
  • %27
    13.233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • %58,4
    28.694 oy
  • %25,8
    12.680 oy
  • %1,6
    773 oy
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %2,1
    1.036 oy
  • %1,2
    573 oy
  • %0,4
    197 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • %8,8
    4.301 oy
  • %0,6
    297 oy
  • %0,7
    334 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    347 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    347 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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