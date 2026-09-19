Seçim Yozgat KADIŞEHRİ Seçim Sonuçları – KADIŞEHRİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Yozgat KADIŞEHRİ

İrfan Akın

AK Parti
%56,9
1.732 oy

Davut Karadavut

BBP
%40,2
1.226 oy

Diğer

%3
88 oy
Yozgat - KADIŞEHRİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %56,9
  • %40,2
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,5
  • %56,9
  • %40,2
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %0
  • %13,2
  • %0
  • %39
  • %47,1
  • %0
  • %13,2
  • %0
  • %39
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İrfan Akın AK Parti
  • Davut Karadavut BBP
  • Mustafa Doğru MHP
  • Seyyit Taşgın İYİ Parti
  • Zehni Durusoy SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen3.431
  • Kullanılan oy3.190
  • Geçerli oy3.046
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.995
  • 30 Mar 142.777
  • 30 Mar 142.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadışehri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,3
  • %56,9
  • %1,4
  • %58,3
  • %56,9
  • %1,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %40,9
  • %40,2
  • %0,5
  • %0,2
  • %40,9
  • %40,2
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
AKD BĞZ ÇYR ÇEK SAR SOR ŞEF YER MER AYD ÇND KAD SRY YNF
AKDAĞMADENİ
yukleniyor
AYDINCIK
yukleniyor
BOĞAZLIYAN
yukleniyor
ÇANDIR
yukleniyor
ÇAYIRALAN
yukleniyor
ÇEKEREK
yukleniyor
KADIŞEHRİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYKENT
yukleniyor
SARIKAYA
yukleniyor
SORGUN
yukleniyor
ŞEFAATLİ
yukleniyor
YENİFAKILI
yukleniyor
YERKÖY
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İrfan Akın AK Parti
  • Davut Karadavut BBP
  • Mustafa Doğru MHP
  • Seyyit Taşgın İYİ Parti
  • Zehni Durusoy SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen3.431
  • Kullanılan oy3.190
  • Geçerli oy3.046
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.995
  • 30 Mar 142.777
  • 30 Mar 142.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadışehri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KADIŞEHRİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %56,9
    1.732 oy
  • %40,2
    1.226 oy
  • %56,9
    1.732 oy
  • %40,2
    1.226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    1.261 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,1
    1.261 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
    44 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %1,4
    44 oy
  • %0,8
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,2
    353 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,2
    353 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    14 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    1.044 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %39
    1.044 oy
  • %0,5
    14 oy

Yozgat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yozgat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yozgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • %40,9
    18.828 oy
  • %36,9
    16.988 oy
  • %15,7
    7.214 oy
  • %3,6
    1.641 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,2
    25.676 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %38,2
    17.459 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %1,7
    788 oy
  • %0,5
    243 oy
  • %0,4
    164 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %1,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • CHP
  • BBP
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy
  • %0
  • %1,4
    656 oy
  • %2,7
    1.218 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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