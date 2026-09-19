Seçim Kocaeli GEBZE Seçim Sonuçları – GEBZE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli GEBZE

Zinnur Büyükgöz

AK Parti
%51,8
107.990 oy

Recep Dursun

CHP
%29,5
61.441 oy

Diğer

%19
39.163 oy
Kocaeli - GEBZE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 776 / 776
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %51,8
  • %29,5
  • %7,9
  • %7,8
  • %1,2
  • %51,8
  • %29,5
  • %7,9
  • %7,8
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
  • %23,8
  • %13,7
  • %2,4
  • %0,2
  • %48,8
  • %23,8
  • %13,7
  • %2,4
  • %0,2
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
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KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zinnur Büyükgöz AK Parti
  • Recep Dursun CHP
  • Burcu Çetinkaya SP
  • Serap Çakır Bağımsız
  • Hasan Dağkuş BTP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen260.528
  • Kullanılan oy217.720
  • Geçerli oy208.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14228.004
  • 30 Mar 14207.066
  • 30 Mar 14196.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gebze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 776 / 776
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,8
  • %51,8
  • %51,8
  • %51,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %29,5
  • %29,5
  • %29,5
  • %29,5
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %18,8
  • %7,9
  • %7,8
  • %1,2
  • %18,8
  • %7,9
  • %7,8
  • %1,2
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zinnur Büyükgöz AK Parti
  • Recep Dursun CHP
  • Burcu Çetinkaya SP
  • Serap Çakır Bağımsız
  • Hasan Dağkuş BTP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen260.528
  • Kullanılan oy217.720
  • Geçerli oy208.594
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14228.004
  • 30 Mar 14207.066
  • 30 Mar 14196.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gebze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GEBZE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 776 / 776
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %51,8
    107.990 oy
  • %29,5
    61.441 oy
  • %7,9
    16.537 oy
  • %7,8
    16.257 oy
  • %51,8
    107.990 oy
  • %29,5
    61.441 oy
  • %7,9
    16.537 oy
  • %7,8
    16.257 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,8
    95.787 oy
  • %23,8
    46.780 oy
  • %13,7
    26.970 oy
  • %2,4
    4.640 oy
  • %48,8
    95.787 oy
  • %23,8
    46.780 oy
  • %13,7
    26.970 oy
  • %2,4
    4.640 oy
  • BTP
  • BBP
  • DSP
  • DP
  • %1,2
    2.556 oy
  • %0,8
    1.699 oy
  • %0,4
    883 oy
  • %0,2
    457 oy
  • %1,2
    2.556 oy
  • %0,8
    1.699 oy
  • %0,4
    883 oy
  • %0,2
    457 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    484 oy
  • %1
    2.047 oy
  • %0,1
    231 oy
  • %0,3
    582 oy
  • %0,2
    484 oy
  • %1
    2.047 oy
  • %0,1
    231 oy
  • %0,3
    582 oy
  • TKP
  • VP
  • %0,2
    448 oy
  • %0,2
    326 oy
  • %0,2
    448 oy
  • %0,2
    326 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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