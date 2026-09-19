Seçim Kocaeli DERİNCE Seçim Sonuçları – DERİNCE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kocaeli DERİNCE

Zeki Aygün

AK Parti
%47,5
40.533 oy

Sertif Gökçe

CHP
%46
39.272 oy

Diğer

%7
5.558 oy
Kocaeli - DERİNCE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %47,5
  • %46
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,5
  • %47,5
  • %46
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
  • %30,5
  • %3
  • %0,4
  • %1,1
  • %42,4
  • %30,5
  • %3
  • %0,4
  • %1,1
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GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
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ÇAYIROVA
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DARICA
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DERİNCE
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
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KÖRFEZ
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Aygün AK Parti
  • Sertif Gökçe CHP
  • Halil Kayın SP
  • Muhammet Emre Doğan BBP
  • Cenk Günaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen103.502
  • Kullanılan oy88.462
  • Geçerli oy85.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1495.298
  • 30 Mar 1486.916
  • 30 Mar 1483.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derince Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,5
  • %47,5
  • %47,5
  • %47,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %46
  • %46
  • %46
  • %46
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %6,5
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,5
  • %6,5
  • %3,9
  • %1,3
  • %0,5
Tüm Partiler
GBZ GÖL KND KRM KÖR DER BŞİ ÇYR DRC DİL İZM KAR
BAŞİSKELE
yukleniyor
ÇAYIROVA
yukleniyor
DARICA
yukleniyor
DERİNCE
yukleniyor
DİLOVASI
yukleniyor
GEBZE
yukleniyor
GÖLCÜK
yukleniyor
İZMİT
yukleniyor
KANDIRA
yukleniyor
KARAMÜRSEL
yukleniyor
KARTEPE
yukleniyor
KÖRFEZ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Aygün AK Parti
  • Sertif Gökçe CHP
  • Halil Kayın SP
  • Muhammet Emre Doğan BBP
  • Cenk Günaydın Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen103.502
  • Kullanılan oy88.462
  • Geçerli oy85.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1495.298
  • 30 Mar 1486.916
  • 30 Mar 1483.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derince Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DERİNCE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 315 / 315
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %47,5
    40.533 oy
  • %46
    39.272 oy
  • %3,9
    3.288 oy
  • %47,5
    40.533 oy
  • %46
    39.272 oy
  • %3,9
    3.288 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
    35.347 oy
  • %30,5
    25.411 oy
  • %3
    2.459 oy
  • %42,4
    35.347 oy
  • %30,5
    25.411 oy
  • %3
    2.459 oy
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %1,3
    1.111 oy
  • %0,5
    400 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %1,3
    1.111 oy
  • %0,5
    400 oy
  • %0,3
    295 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    309 oy
  • %1,1
    916 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    309 oy
  • %1,1
    916 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    287 oy
  • %0,2
    177 oy
  • %0,3
    287 oy
  • %0,2
    177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    110 oy

Kocaeli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kocaeli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kocaeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.196 / 4.196
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • %55,6
    610.350 oy
  • %32,7
    359.010 oy
  • %5
    54.640 oy
  • %3,8
    41.851 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    50.862 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,6
    518.309 oy
  • %0
  • %5
    50.862 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • %1
    10.875 oy
  • %0,6
    6.212 oy
  • %0,4
    4.692 oy
  • %0,4
    4.234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • %0,1
    967 oy
  • %0,4
    3.684 oy
  • %0,1
    1.429 oy
  • %2,3
    24.062 oy
  • TKP
  • VP
  • CHP
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.470 oy
  • %0,3
    2.983 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    268.011 oy
  • %0
  • %0
  • %26,2
    268.011 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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